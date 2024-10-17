55.9%受访者为“健身去哪儿”犯难

想进行室外运动没地方可去，有锻炼场地但器材损坏……你是否在为“健身去哪儿”犯难？日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1000名受访者进行的一项调查显示，55.9%的受访者为“健身去哪儿”犯难，且三四线城市受访者有此困扰的比例相对更高（60.9%）。

95后姑娘吴涵在上海工作，非常喜欢运动。她从家到公司，单程需要50分钟。结束一天的工作回到家，基本已经是晚上七八点钟。她认为，若还需要二十几分钟甚至半个多小时才能到达运动场地，太消耗体力，也容易对运动产生畏难情绪。“如果在家附近就能轻松健身，这对于年轻人强健体魄很有帮助。”

吴涵很庆幸，虽然家附近没有健身场地，但公司有健身房，平时工作完就能直接运动健身，十分便捷。“我以前在学校，出了宿舍楼走几分钟就能到操场跑步。就是那几年，我养成了每天傍晚跑步的习惯。这都与健身条件便利有密不可分的关系。”

90后二孩妈妈马燕表示，离家最近的公共锻炼场地是需步行20分钟才能到达的一个小公园，平时健身器材区人很多，尤其到了早晚锻炼的“高峰时段”，“个个器械上都有人”。她感慨，小区哪怕是规划出一小块空地，方便大家运动也是好的。如果能再配备一些运动器材、专业的运动场地，像羽毛球场、篮球场，就更好了。“我家附近没有这些，运动氛围也很淡。”

调查显示，55.9%的受访者为“健身去哪儿”而犯难。其中，三四线城市受访者有此困扰的比例相对更高（60.9%）。

云南大学体育学院院长、南京理工大学动商研究院院长王宗平指出，目前还有很多人面临着家附近没有方便运动的场地的问题，可以充分利用现有的一些资源解决这一问题。他以游泳为例分析，现在学校硬件设施得到很大改善，很多学校都设有游泳池、游泳馆。可一到假期，学校的游泳馆大多就不开放了。“我们应该充分利用资源，尤其让更多未成年人能有地方游泳，应该倡导全民学会游泳。”他指出，体育运动不仅是一种技能，更是一种生存能力，要大力推进全民健身，充分利用资源，满足大家在家附近就能较好地运动锻炼的需求。

85后张桥然居住在北京市朝阳区的三环附近，他居住的小区门口就有一片专门规划的运动锻炼场地，腿、背、腰……针对身体各个部位都有相应的锻炼器械。不同时段场地被不同年龄人群承包，“白天大多是老年人，放学时间就被附近幼儿园的孩子、小学生包场了，晚饭后到晚上九十点钟，主要是一些年轻的上班族在锻炼。我现在也常去。”张桥然感慨，建设社区“15分钟健身圈”对促进居民养成健康的生活方式有潜移默化的作用，当人们不再为“健身去哪儿”而犯难时，体育活动锻炼才能真正成为大家日常生活的一部分。

受访者中，00后占12.6%，90后占43.1%，80后占35.0%，70后占7.3%，60后占1.7%，其他占0.3%。生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占45.1%，三四线城市的占20.7%，城镇或县城的占4.0%，乡村的占0.8%。