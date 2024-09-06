邓继岿：百日咳易感难治 “防患于未然”是关键

近期，百日咳这个曾一度从公众视野中消失的疾病，重新引起广泛关注。什么是百日咳？感染有何风险？应该如何防范？针对公众关心的热点问题，深圳市儿童医院感染科主任邓继岿在接受人民健康采访时作出专业解答。

“咳”不容缓 聚焦婴幼儿健康

“百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，典型症状表现为反复剧烈咳嗽，可持续1-2个月甚至更长时间，故称为‘百日咳’。百日咳通过呼吸道飞沫传播，如感染者咳嗽、打喷嚏时，细菌会被播散到空气中，易感者吸入带菌的飞沫便可能被感染。”对于今年以来百日咳报告发病率的上升，邓继岿认为，这可能与人口密度增加、人群流动性加大有关。此外，疫苗保护效力随时间降低、菌群改变、疾控上报系统不断完善使报告率增加，也是重要因素。

“作为法定乙类传染病，百日咳具有很强的传染性。各年龄段人群均有可能感染。”邓继岿进一步解释道，虽然人群普遍易感，但婴幼儿这个特定人群却面临着更大的威胁。成人、青少年感染者通常症状较轻，由于“家庭传播模式”，他们患病后往往成为婴幼儿感染百日咳的主要传染源。低月龄婴幼儿免疫系统尚未完全发育，处于免疫“空窗期”的他们患病后更容易发展为重症。

“对于3月龄以前、未接种过疫苗的婴儿而言，感染百日咳后可能造成百日咳脑病、肺动脉高压、高白细胞血症等疾病，严重时可能导致死亡。”邓继岿说。

“老病”难治 更需预防为先

“百日咳是一种古老的疾病，曾是儿童死亡的主要原因之一。它从未被彻底清除，只是随着疫苗接种普及，很长一段时间内，在全球呈低流行状态。”邓继岿说。

据介绍，自1978年我国开始实施免疫规划以来，通过普及儿童免疫，减少了百日咳、白喉、脊髓灰质炎、结核等疾病的发病和死亡。然而，近年来百日咳卷土重来，再度成为亟需重视的公共卫生议题。

“由于认识不足，青少年和成人等不典型病例很难获得及时诊断和针对性治疗，导致病原在社区持续传播，加剧了感染后的风险。”邓继岿说，“百日咳病程分为卡他期、痉咳期和恢复期三个阶段。卡他期主要表现为鼻塞、流涕、打喷嚏、咽痛等上呼吸道感染症状，容易与感冒混淆。不少患者直到痉咳期才来就诊，可能错过最佳治疗时间窗口。”

“即便确诊，百日咳的治疗对临床而言依然是一个巨大的挑战。”邓继岿表示，目前在中国流行的菌株耐药比例非常高，传统使用的大环内酯类抗生素疗效已大大削弱。

在传染性高和治疗难度大的双重威胁下，“防患于未然”的重要性愈发凸显。

“接种疫苗仍是预防百日咳最为经济、有效的手段。”邓继岿总结说，“及早、全程、高效地建立免疫保护尤为重要。世界卫生组织建议，婴儿的首针疫苗接种应不晚于8周龄，我和很多专家也在《中国百日咳行动计划专家共识》中呼吁将百日咳初始免疫提前至2月龄，以确保小月龄婴儿尽早获得免疫保护。”

重视疫苗接种 建立免疫屏障

“无论接种疫苗还是自然感染，百日咳都无法产生终身免疫。但是接种疫苗可以降低重症和死亡风险。”邓继岿说，中国内地目前含百日咳成分的疫苗主要有三种，包括免疫规划疫苗中的三联疫苗百白破，以及非免疫规划疫苗中的四联疫苗和五联疫苗。其中，三联和四联疫苗均在3月龄开始接种，而五联疫苗则是目前唯一被批准可以在2月龄开始接种的含百日咳成分的疫苗。

“从临床来看，即使只接种了一剂次含百日咳成分的疫苗，婴儿出现重症和死亡风险也将大幅降低。”邓继岿补充道，这也意味着第一剂疫苗接种时间的提前，对于保护小月龄婴儿而言具有重要的意义。

在邓继岿看来，“联合”是疫苗发展的重要方向。“联合疫苗并非简单的成分混合，而是能起到‘1+1＞2’的效果。例如，五联疫苗在同时预防百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎和Hib引起的侵袭性感染五种疾病的同时，全程接种只需4剂次，简化了接种程序。此外，疫苗本身也在不断迭代升级。我国的百日咳疫苗已经完成了从‘全细胞’向‘无细胞’的转换，制备工艺也在从‘共纯化’向‘组分纯化’探索”。

“目前，无细胞百日咳疫苗中唯一不受争议的保护性抗原就是百日咳毒素，而抗原的纯度也受到制备方式的影响。”邓继岿解释道，“采用‘组分纯化’的联合疫苗具备百日咳相关抗原组分纯度高、内毒素含量较低、接种后产生的抗体水平持续时间更长等优势。”

尽管如此，部分家长对接种疫苗仍存有误解和担忧。对此，邓继岿特别强调：“事实上，绝大多数疫苗接种都是安全的，只会引起轻微的不适反应，且持续时间短暂，如发热或注射部位红肿等。联合疫苗在接种机制上能明显减少接种的次数，减轻患者接种压力的同时，降低了不良反应发生的机率和频繁去医院带来的交叉感染风险。”

邓继岿呼吁，全社会应加强对疫苗知识的普及，尤其提升公众对非免疫规划疫苗的有效性和安全性的认知。未来，他也期待有更多优质的疫苗问世，筑牢免疫屏障，不断满足公众多样化、个性化的健康需求。