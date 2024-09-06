携手构建老年友好型社会（暖闻热评）

【关键词】“爆改”智能屏

【事件】买了台智能屏，却发现不识字的奶奶不会操作，怎么办？前不久，珠海科技学院2020级电子信息科学与技术专业的邓炜鸿为奶奶量身打造了一台带按键的智能屏，收获网友关注和点赞。前后花费了3—4个月的课余时间，学习了包括手机系统驱动开发、外观结构设计、前后端开发等在内的多种技术，克服了许多困难，邓炜鸿认为，这样的经历让他更加深刻地明白了“学习的意义”。

【点评】

“爆改”是一个网络流行语，一开始被用于形容汽车改装或室内装修的大范围改动、大规模改造，后来语义扩展到美妆、穿搭等领域，指对某人的形象或某物进行彻底的改变，产生令人震撼的效果。

再看邓炜鸿的“爆改”。画出大概轮廓，设计外观结构，选择处理器、设计原理图，画出电路板，打样、调试，焊接芯片，3D打印外壳，安装屏幕、主板，编写设备驱动程序，制作定制应用，编写服务器后端软件……如此繁冗复杂的“爆改”流程，体现着创新意识、动手能力，而背后的驱动力则是对亲人深沉的爱。

事实上，意义常常与爱的表达相关。一名大学生因为家里墙上挂了爷爷买的迎客松画，便利用暑假打工攒钱，带70多岁的爷爷去黄山旅游。有网友说，这就是赚钱的意义。表情从惊讶到绽放笑容，放下手中的锅铲，给予一个大大的拥抱……有博主拍下自己突然回家时家人真实而令人动容的反应，网友留言感慨，“这就是回家的意义”。看似寻常小事背后的深厚情感，不经意间的爱意流露，让意义有了具象化的表达，有了引发共鸣、直抵人心的力量。

邓炜鸿“爆改”智能屏后，不少人在线“求同款”，询问“可以批量（生产）吗？想给奶奶买一个”，从一个侧面折射出电子产品的适老化改造具有广阔前景。有的老人眼神不太好，太小的字体看起来费劲；有的老人习惯了按键操作，不太适应触摸功能……这些都提示相关企业和商家，开发多元多样的产品，提升适老化改造水平，更好满足老年群体的消费需求，还有很多功夫要下，还有很大的增量空间可以拓展。

习近平总书记指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”增进老年人福祉，需要个人和家庭的努力和付出，也需要社会的群策群力和制度的有力保障。印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展；优化居家、社区、机构养老服务供给，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；字号变大、内容简化，首批适老化药品说明书上市，助力解决药品说明“看不清”的问题……制度赋能、技术加持，各方携起手来、一起努力，才能形成更加友好的养老环境、构建老年友好型社会。

党的二十届三中全会《决定》提出：“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。”持续提升老年人生活品质，是坚持以人民为中心推进改革的题中应有之义，也为相关产品创新、服务创新和制度创新提供了难得机遇和广阔空间。期待为老助老的创新创意不断涌现，与常伴老年人左右的关心关爱一道，共同筑牢老年群体乐享幸福晚年的基础。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 11 版）