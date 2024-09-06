儿童肥胖不可轻视（名医讲堂）

儿童超重和肥胖已成为不容忽视的全球性公共卫生问题。那么，超重、肥胖究竟有哪些危害？怎样帮助孩子管理体重？

肥胖是一种慢性代谢性疾病，是多种疾病的重要危险因素。肥胖不仅影响儿童的运动能力、骨骼肌发育和认知发展，也会对他们的心血管系统、内分泌系统、呼吸系统、消化系统及心理健康等产生不良影响。同时，儿童肥胖可持续至成年期，增加多种慢性病的发病风险，加重医疗及经济负担。

儿童肥胖以原发性肥胖为主，主要与膳食营养、身体活动、遗传等因素有关，其中膳食营养是关键因素。儿童膳食结构不合理、饮食行为不健康、婴幼儿期喂养不当，是造成肥胖的重要原因。

儿童肥胖是许多家长忧心的问题，可以通过科学干预，降低其发生率。

餐食小份多样，保持合理膳食结构。儿童正处于生长发育的重要阶段，应保证平衡膳食，达到能量和营养素摄入量及比例适宜。在肥胖儿童减重过程中，控制食物总量，选择小份食物以实现食物多样，增加新鲜蔬菜水果、全谷物和杂豆在膳食中的比重，有利于减轻饥饿感。

养成良好饮食行为，促进长期健康。要教导孩子做到不挑食偏食、不暴饮暴食，细嚼慢咽，一日三餐应定时定量。肥胖儿童进餐时建议先吃高纤维低热量的蔬菜，然后吃鱼禽肉蛋及豆类，最后吃谷薯类。食物多样、合理搭配，保证适量的新鲜蔬菜、全谷物和杂豆摄入，控制动物性食物、油炸食品、甜食和饮料摄入。

积极参加运动，保持身心健康。科学运动是预防肥胖的重要手段，同时还能促进儿童健康成长。学龄前儿童每天活动总时长应达到3小时，包括至少2小时的户外活动。学龄儿童应坚持每天运动，保证每天至少1小时以有氧运动为主的中高强度身体活动，如快走、骑车、游泳、球类运动等；保证每周至少3天高强度抗阻运动，如跳绳、跳远、单杠、双杠、攀爬器械、弹力带运动等。肥胖儿童应遵循循序渐进的运动原则，选择合适的活动方式，增加运动的趣味性和多样性。

定期监测，科学指导体重管理。家长和学校应该监测儿童身高、体重和腰围等指标，有助于尽早发现异常趋势并采取有效措施。肥胖儿童应在医生或专业人员的指导下进行科学减重。

儿童肥胖问题不仅影响孩子的身体健康，还可能对其心理和社交产生负面影响。为了有效应对这一问题，家庭、学校和社会必须共同努力，采取积极措施来降低儿童肥胖的发生率。对于疾病导致的肥胖，家长和教师应保持高度警觉，一旦发现孩子出现异常的体重增加，应及时就诊。

（作者为潍坊医学院附属医院儿科主治医师）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 19 版）