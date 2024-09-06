共同打造学生健康生态圈（无影灯）

党的二十届三中全会《决定》提出：“实施健康优先发展战略，健全公共卫生体系，促进社会共治、医防协同、医防融合”。今年5月，针对学生群体普遍存在的近视、超重、肥胖、脊柱弯曲异常等，国家疾控局发布《学生常见病多病共防技术指南》，并制定学生常见病多病共防“十要义”，旨在通过行为与环境干预，提高学生常见病监测与干预效率，实现多病共防，保护学生身心健康。

当前，在学生群体中，经常发生的疾病或健康问题包括近视、超重、肥胖、脊柱弯曲异常、传染病、龋齿、心理问题等。当多种疾病或健康问题的病因相同或具有共同的风险因素时，可采取多病共防策略和综合干预措施。例如，长时间的静态行为、不良的睡眠习惯、营养不均衡、缺乏亲子交流等，都可能是导致学生近视、超重、肥胖、脊柱弯曲异常和心理健康问题的共同风险因素。通过增加体育锻炼和户外活动、充足睡眠和早睡早起、规律生活、均衡营养、加强亲子交流等，可同时预防多种疾病或健康问题，达到多病共防的目标。

实现多病共防，需要采取普遍的公共卫生综合干预措施，构建三级防控体系，包括一级干预、二级干预和三级干预。其中，一级干预侧重推广适宜干预技术，倡导健康生活方式；二级干预注重早期发现高危群体，进行分级管理，并针对重点人群开展干预；三级干预针对已出现多病共患的学生，指导学生到专业机构确诊和治疗。例如，学生群体近视等多种疾病或健康问题，具有普遍的公共卫生影响因素。让学生保持足量的户外活动，既有利于强身健体，又能防控多种疾病。因此，学生不仅在学校要进行课间户外活动，而且放学后和周末也要参加户外活动，从而达到每天户外活动时间不少于2小时的目标。

实现多病共防，需要动员各方力量，建立政府、专业机构、学校、家庭和社区共同参与的“五位一体”协作模式，形成一个立体防护网络。政府部门要积极制定健康相关法规，将健康融入所有政策；疾控机构要做好学生常见病和健康影响因素监测，落实各项干预措施；医疗机构要组织专家团队进校园，培训健康教育师资，实现学校多病共防全覆盖；学校、家庭、社区要加强协作，建设健康友好环境，完善公共健身设施，优化公共空间设计与管理。例如，学生超重肥胖的影响因素主要包括遗传、行为、环境和社会因素，且受上述多种因素共同影响、综合作用。其中，膳食营养、身体活动、生活方式、心理健康等是关键的个体因素，食物系统、城市规划与生活环境、公共政策与管理等是重要的外部因素。解决儿童青少年肥胖率上升的问题，需要家庭、学校、社区、政府等多方面协同联动，通过规范食品生产和销售行为、优化学生膳食营养、改变不良饮食习惯、加强学校体育课程、增加社区运动设施等综合措施，为学生营造一个有利于健康成长的社会环境。

儿童青少年是国家的未来和民族的希望，促进儿童青少年健康是实施健康中国战略的重要内容。希望全社会行动起来，构建学生常见病多病共防多方协作模式，全方位加强学生体质健康管理，共同打造学生健康生态圈，让孩子拥有一个健康美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 19 版）