直播预告：可持续发展视角下的县级医院能力建设

2019年起，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

9月6日（周五）上午10:00，安达市医院副书记、院长王志强将做客直播间，以《可持续发展视角下的县级医院能力建设》为主题，谈县级医院的建设、发展与未来。

专家简介

王志强，安达市医院副书记、院长，中国前列腺治疗康复技术创新联盟成员，黑龙江省中西医结合学会第六届泌尿外科分会常务委员，黑龙江省泌尿外科专科联盟委员，黑龙江省泌尿外科微创技术联盟委员，黑龙江省医学会男科学分会基层学组委员等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。