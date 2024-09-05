国家卫健委：探索糖尿病、高血压等慢性病实施按人头付费

人民网北京9月5日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，日前，国家卫健委就《关于强化省级综合医院慢病管理中心建设和对基层医疗机构辐射带动作用的建议》进行了答复。答复称，探索对治疗方法明确、健康管理效果明显的糖尿病、高血压等慢性病实施按人头付费，持续优化门诊支付方式。

党中央、国务院高度重视慢性病防治工作，将慢性病防治工作纳入《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》《健康中国行动（2019—2030年）》等重要政策文件中，并提出明确任务目标。国家卫健委联合10余部门制定《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》等慢性病防治专项行动实施方案，持续完善覆盖全国的慢性病综合防治网络，维护慢性病患者及高危人群的生命健康，不断提高人民健康水平。

答复称，下一步，国家卫健委会同有关部门将进一步加强慢性病防治工作，加强慢性病综合管理，不断提升我国居民健康水平。一是持续推动关口前移，充分发挥各级医疗机构、疾控机构优势，完善多病共防、多病共治、医防融合、医防协同的有效工作机制。二是以医联体建设为载体，推动紧密型城市医疗集团建设试点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，提升心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病规范管理水平和服务质量，不断完善分级诊疗制度体系。三是总结经验，探索对治疗方法明确、健康管理效果明显的糖尿病、高血压等慢性病实施按人头付费，持续优化门诊支付方式。