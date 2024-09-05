多发于青壮年，可进展为肾衰竭！专家：别忽视这些症状

“免疫球蛋白A(IgA)的特点是发病率高、多发于年轻的群体，长期以来治疗手段相对缺乏。”近日，在谈及中国IgA肾病特点及诊疗现状时，上海交通大学医学院附属瑞金医院教授陈楠如此评价。

IgA肾病是常见的一种原发性肾小球疾病。除了患者数量庞大，中国IgA肾病人群病理改变更严重、疾病进展速度更快。尽早诊断、尽早干预，防治的重点要前移，用药对症，已经成为临床专家共识。

多发于青壮年 增速快且疾病进展迅速

陈楠称，中国肾小球肾炎高发，每年肾活检将近10万人，原发性肾小球肾炎患者里面绝大部分都是IgA肾病。

谈及诱发疾病的原因，陕西省人民医院教授张鹏说，IgA肾病以及其他肾小球肾炎的发病，有遗传背景因素，也有环境的因素。

他强调，IgA肾病具有地区和种族差异，中国肾脏疾病的疾病谱和欧美国家不一样。欧美国家以糖尿病、高血压等代谢相关疾病造成的病种占主导，在美国IgA肾病属于罕见疾病，但在中国是以原发性肾小球疾病发病为主，其中IgA肾病约占35%～50%。

“IgA肾病属于免疫性疾病，但也受生活习惯、饮食、感染等因素的影响。”张鹏告诉记者。

值得注意的是，肾脏不仅仅是一个排泄器官，它还是一个内分泌器官。肾功能损害严重时，除了会引起心衰及其他心脑血管并发症外，还可以导致高血压、贫血和钙磷代谢紊乱。

“它看上去是一个慢性肾脏病，但是从人体整体来看，会影响到消化系统、血液系统、神经系统、心血管系统，包括还有很多病人还会有皮肤瘙痒等症状。”张鹏介绍。

宁夏医科大学总医院教授周晓玲表示，IgA肾病好发于青壮年，青壮年是家庭的支柱和期望，“一旦病人得不到有效治疗，有可能会发展成尿毒症，这对临床医生是比较大的挑战。”

专家呼吁尽早启动对因治疗

专家表示，IgA肾病患者以青壮年为主，如果病情控制不佳，绝大多数患者在10-15年内会进展为终末期肾病，需要通过透析或者肾移植来维持生命。

过去国内针对IgA肾病的治疗方案主要包括肾素-血管紧张素系统(RAS)抑制剂和SGLT-2抑制剂为主的支持性治疗，以及全身激素及免疫抑制剂治疗。

张鹏表示，“由于IgA肾病起病比较隐匿，很多人在早期就忽视了IgA肾病不典型的症状，比如说轻度的浮肿、血尿等。其次，对于疾病的严重性认识不足，即使筛查发现异常，很多人没有觉得不舒服，不影响正常生活便不重视。但肾脏是一个代偿功能特别强的脏器，如果肾功能还剩50%，在临床上往往没有任何表现。”

“一方面是原发病的治疗，比如说蛋白尿、血尿的控制和肾功能的保护，另一方面是治疗随着肾功能下降出现的高血压、糖尿病等高风险并发症。因此这些病人一定要启动早期治疗。”陈楠表示。

她认为，治疗IgA肾病的重心要前移，IgA肾病首先要明确诊断，并且一定要把病理和临床结合。“早期治疗应尽可能减少蛋白尿，维持肾功能稳定。要尽早诊断、尽早干预，防治重点前移，对因用药。”

周晓玲强调，重视IgA肾病的综合管理，早期诊断、靶向干预、精准治疗，尽早使用IgA肾病的对因治疗药物，有利于降低患者进展到尿毒症的风险。