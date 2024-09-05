居民餐桌上的“有机食品”正越来越多。国家市场监督管理总局日前发布的《中国有机产品认证与有机产业发展（2024）》（以下简称“报告”）显示，中国有机产业保持强劲增长势头，2023年中国有机产品销售额首次突破1000亿元，是2018年的1.61倍。2018至2023年，有机产品销售额年均增幅为9.3%，中国成为全球第三大有机消费市场。

打开生鲜APP搜索“有机”，有机黑猪肉、可生食鸡蛋、有机高钙鲜牛奶……各类有机产品琳琅满目。在生鲜平台盒马APP中，销量靠前的有机产品是进口有机糯香蕉和高原有机意大利生菜，月销量达1万人次以上。“线上选购食品或线下逛超市，我都更偏向有机产品。以鲜牛奶为例，有机鲜奶一瓶240毫升约5元，普通牛奶950毫升约15元，价格其实相差不了多少。”正在北京一家盒马鲜生店内挑选商品的王女士对记者说。

有机产品，是指遵循在动植物生产过程中的自然规律，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、转基因技术的产品。有机产品认证以健康、生态、公平、关爱为原则，尊重生态经济规律，强调生态、经济和社会效益的优化和统一，是满足人民高品质生活和消费升级的重要手段。

报告显示，目前中国有机产品认证目录主要包括粮食、蔬菜、水果、坚果、乳制品、饮料、酒、饼干和茶叶等方便食品，畜禽产品、水产品、调料、特殊膳食等食品类，还包括天然纤维、纺织制成品、饲料、中药材等非食品类，共计1257种产品。

从种植面积看，中国有机农地面积持续稳定增长，2023年总面积维持在400万公顷以上，为全球第四大有机农业种植国。今年1—7月，有机产品认证标志发放量达30亿枚。截至目前，全国共有1.8万余家企业获得3万余张有机产品认证证书。

从有机产品的具体销售情况看，中国境内有机产品标志发放数量为49.9亿元，发放数量排名前三的产品分别是灭菌乳37.5亿枚、巴氏杀菌乳1.3亿枚、白酒0.7亿枚。看境内有机产品销售额，加工品、植物类、畜禽类分别实现903.8亿元、61.6亿元、1.7亿元。2023年，中国有机产品销售额首次突破1000亿元，达到1016亿元，其中境内969亿元，境外47亿元。

从中国有机产品出口情况看，荷兰是中国出口贸易额最大的国家，贸易额达到1.5亿美元，占中国有机产品出口贸易额的26.27%。

根据FiBL（世界顶级有机农业研究中心）2022年统计数据显示，2022年全球人均消费有机食品17欧元，瑞士以437欧元位列第一，中国人均消费仅为9欧元，低于全球平均水平；从有机食品市场份额来看，有机食品市场份额最高的国家是丹麦（12%），而中国有机食品市场份额不足2%，说明中国有机产品消费市场还有很大潜力。

报告建议，促进中国有机产业的健康发展需要从生产端和市场端同时发力，一是提高消费者对有机产品的认知度，加强监管提高消费者的信任度。二是通过线上线下结合大力拓宽有机产品销售渠道，开拓国内和国际有机市场。三是调整有机产品结构，满足多样化需求，提高产品附加值。四是延长有机产业链，推动多种产业相互融合，形成多元化发展格局。

有机产品认证是有机产业良性发展的重要保障。国家市场监管总局副局长、国家认监委主任蒲淳表示，有机产业在不断满足消费者对高品质产品需求的同时，能够显著提高农产品附加值，提升产品品牌价值，拓展销售渠道。“做好有机产品认证工作，一要完善制度、强化监管，不断提升认证公信力；二要加强政策引导、宣传推动，不断提升认证影响力；三要提升能力、优化服务，不断提升认证有效性，为人民群众放心消费保驾护航。”蒲淳说。