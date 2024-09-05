主食为何大多来自禾本科？（把自然讲给你听）

禾本科植物适应性强，易于推广种植。其籽粒营养丰富，便于储藏、加工，也是其能在现代粮食结构中占据主要位置的原因之一

在日常生活中，米饭、馒头等主食十分常见。用来加工这些食品的原料，几乎都来自禾本科植物。

禾本科是单子叶植物纲禾本目的一个科，又名早熟禾科，包括小麦属、玉蜀黍属、稻属、大麦属、黑麦属等600多个属，至少包括1万多种一年或多年生草本植物，它们的主要特征是植株直立、叶片狭长、根状茎发达、容易产生分蘖、生长发育速度较快。小麦、玉米、水稻、谷子、燕麦、高粱等粮食作物就是典型的禾本科植物。

在成为主食重要来源的路上，禾本科植物经历了漫长的进化和选择过程。在长期的物种进化过程中，野生种经过相互间的天然杂交、遗传物质自然加倍，以及异常气候及环境胁迫导致的自然选择，逐步形成了人类可以作为食物进行种植的禾本科植物类型。

在现代粮食结构中，禾本科植物之所以能占据主要位置，原因之一是其籽粒营养丰富。以小麦籽粒为例，其含蛋白质、淀粉、微量元素、膳食纤维等。它所具有的麦谷蛋白亚基，让面团有极好的弹性和延展性，可用来制作面条、馒头、面包、油条等。水稻籽粒（大米）含蛋白质、碳水化合物、脂肪等，它含有的酚类、醛类、醇类等有机物让米饭飘香，使其成为我国很多地区的主要口粮。

此外，禾本科植物适应性强，易于推广种植。其籽粒便于储藏、加工。禾本科植物分布范围广，抗逆性比较强，遗传多样性丰富，因此在不同类型环境中都能种植，并获得较为理想的产量。如：小麦抗旱、耐冷，水稻耐涝、耐热、耐移栽，玉米耐热、耐瘠薄、抗旱、光能利用率高，谷子、高粱和燕麦耐盐碱、耐瘠薄、抗旱、光合作用能力强。这些特质，为优良品种的大面积推广种植打下了基础。

（作者为中国农业科学院作物科学研究所研究员，本报记者常钦采访整理）

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《 人民日报 》（ 2024年09月05日 15 版）