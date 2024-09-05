在烟火气中感受草药香（纵横）

今年暑期，飘着浓郁药香的中医夜市，在陕西铜川、咸阳等地火热开市。医生走出医院，变身“夜市摊主”，推介针灸、推拿、刮痧、艾灸等中医传统技艺，开展免费咨询和诊疗，在“望闻问切”中实力圈粉。特色养生茶饮、药膳等，进一步激发了群众逛夜市的热情。

中医夜市，通过构建独特而亲切的文化传播场景，将中医药文化有机融入百姓“夜生活”，为文化的传承与创新发展注入活力。

中医夜市之所以能火起来，根本在于我国的中医药文化具有历久弥新的生命力，能够不断适应时代发展，满足个性化健康生活需求。中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。中医药文化所蕴含的天人合一、防治未病等理念，与时下大众追求的营养保健、养生休闲的健康目标相契合。通过中医夜市这一活泼的形式，人们能在茶余饭后寻求专业的健康指导，在烟火气中感受草药香，领略中医药文化的独特魅力。

当前，年轻人对传统中医药文化的认同与日俱增。回应年轻人的需求，中医药文化传播也要与时俱进。中医夜市不失为一次有益探索。不少忙碌了一天的年轻人，在中医夜市体验艾灸、刮痧、推拿，品养生茶，学健康知识，生发出对中医药文化更强的热爱。积极寻找与现代生活的连接点，努力开辟出更多特色应用场景，培育更多新业态，定能让中华优秀传统文化焕发时代光彩，让更多人激发出更为强烈的文化自信。

（摘编自《陕西日报》，原题为《从中医夜市看传统文化更鲜活的“打开方式”》）

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 09 版）