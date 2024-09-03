吉林省：连续参保4年以上 大病保险报销额度可提高4000元

人民网北京9月3日电 （记者乔业琼）国家医保局、财政部、税务总局日前联合印发了《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》，进一步完善了城乡居民医保政策。其中，2024年居民个人缴费由380元调整为400元。这新增的20元，会带来哪些新变化？参保群众能享受哪些新待遇？近日，国家医保局官网发布吉林省的例子，介绍20元带来的几大变化。

变化一：当年基金零报销的参保人，大病保险报销额度可提高4000元

吉林省规定，自2025年起，对当年基金零报销的居民医保参保人员，次年提高大病保险报销额度4000元。

变化二：连续参保的参保人，大病保险报销额度可提高4000元

吉林省规定，自2025年起，对连续参保4年以上的居民医保参保人员，自第5年起每连续参保1年，提高大病保险报销额度4000元。

同时，若一年同时满足上述两项条件，提高的大病保险报销额度可以累加。第一年同时满足两项激励条件，大病保险报销额度可提高8000元；第二年可提高16000元；依此类推，累计最高可提高8万元。

变化三：新生儿参保有优惠

针对新生儿参保的特殊性，吉林省不断优化新生儿参保政策和经办服务。新生儿出生后90天内按规定办理居民医保参保缴费手续后，不设置待遇等待期，并追溯自出生之日的医保待遇。通过“出生一件事一次办”集成服务，同步为新生儿办理医保参保。

比如，新生儿在2025年3月1日出生，家长在当年5月1日（出生之日起90天内）为新生儿办理参保缴费登记后，可以追溯报销新生儿自出生之日起的医疗费用。

同时，可以在办理出生证明时，为新生儿同步办理医保参保，实现新生儿落地即参保，参保即报销。

变化四：特殊群体参保政策有倾斜

考虑到学生、孤儿等群体参保的特殊情况，吉林省针对大中小学生、学龄前儿童、孤儿，以及外省学生首次入学等实行参保缴费的优惠政策。

具体来说，一是大学生可以在学籍地参保缴费，中小学学生、学龄前儿童、孤儿等可以在常住地参保缴费；二是外省到吉林省大中小学校首次入学的在校学生，符合连续参保情形，当年参加居民医保不设置待遇等待期，即参即享。

变化五：财政对居民参保的补助持续提高

居民医保实行财政补助和个人缴费相结合的筹资模式。财政补助始终是居民医保基金的主要来源，且财政补助标准在逐年提高。2024年，在居民个人缴费标准提高20元的同时，财政补助提高了30元，达到670元。居民平均“每天只花一块一，国家就给补贴六百七”。