各地加码支持以旧换新，消费者享惠如何升级？

近期，中央层面拉动汽车、家电以旧换新的“升级版”政策相继出台。记者近日在北京、湖北、重庆、福建等多地市场走访了解到，各地已结合当地实际情况，出台消费品以旧换新落地细则，补贴产品覆盖面扩大，补贴力度升级，申领流程更便利，消费者换购意愿增加。

8月27日晚，记者来到位于武汉市汉阳区的吉利银河·武汉星际体验中心，店内汽车“以旧换新”补贴标语随处可见，不少市民到店看车及咨询优惠政策。

销售人员以店内热销车型吉利银河E8为例，给记者算了一笔“细账”：

原价16.58万元的新车，如果客户的旧车满足报废条件，最高可获得国家补贴2万元；或者转让名下汽车，可获得1.2万元置换补贴。这期间，还可同时申领武汉市以旧换新消费券最高2000元，再加上厂家和4S店的折扣1万多元，购买这款新车的叠加优惠最高可达到3万多元。

根据国家政策，对符合《汽车以旧换新补贴实施细则》规定，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围，支持地方自主开展置换更新。

眼下，跟随国家政策节奏，各地方政府相继推出着眼于本地汽车市场的以旧换新方案。

国家切块和湖北省配套资金是加力措施前资金规模的6倍多，汽车报废更新最高补贴2万元，置换更新最高补1.6万元；

北京明确置换后新购新能源车不仅包含纯电动汽车，还包含插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车，京内、京外转让，均可享受置换补贴；

上海将二手车置于以旧换新政策中的重要地位，鼓励发展二手车经销业务，明确到2027年二手车交易平均车龄降低1年……

政府补贴叠加企业让利，新增置换更新补贴，消费者换购新车意愿增加。

截至目前，湖北消费品以旧换新已惠及消费者超40万人次，带动新车和家电销售120亿元，武汉提前完成全年汽车以旧换新目标；截至7月中旬，湖南已收到汽车报废更新补贴申请超8600份，置换更新补贴申请超2.3万份，累计带动汽车销售超55亿元；从国家新政发布至9月1日，重庆以旧换新补贴累计申报量达9748个，累计拉动汽车销售额超18.37亿元。

商务部数据显示，截至9月1日上午10时，收到汽车报废更新补贴申请超81万份。1至7月，全国汽车零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中，新能源乘用车零售498.8万辆，同比增长33.7%；二手车交易1099.2万辆，同比增长6.3%。

家电换新补贴扩围，现场申请立马减钱

重庆市南川区的周先生近日购买了一台2499元的海尔1级能效空调，享受到499.8元的以旧换新政府补贴。“政府补贴很划算，而且现场申请立马省钱，非常方便。”周先生说。

8月26日，重庆市“升级版”绿色智能家电以旧换新补贴政策落地。政策落地首日，全市发放政府补贴816.5万元，直接带动家电销售4263.35万元。

记者从重庆市商务委了解到，目前国家支持以旧换新的预拨资金已下达重庆，地方将按比例配套资金，共同用于推动消费品以旧换新工作。

国家明确了8类家电享受销售价格15%到20%的补贴标准，单件最高补贴2000元。同时，支持地方自主确定补贴“8+N”类家电品种。截至目前，多地相继发布实施家电以旧换新等实施细则。

重庆明确，个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的11类家电产品，将享受每类产品销售价格15%至20%的补贴；企业叠加补贴方面，消费者交售9大类旧家电，并购买任意一类2级及以上能效或水效的产品，可再享受2%的以旧换新补贴。

北京消费者可通过支付宝、微信、百度、美团等多个渠道进入“京通”小程序，领取8大类共1万余款家电商品的补贴资格码，在支付环节立减补贴享受优惠。

广东在8类家电产品基础上，增加了手机、平板、智能穿戴设备等3类产品，以及各地市结合实际纳入补贴范围的其他N类产品，形成“8+3+N”产品类别。

从中央到地方，补贴政策均明确能效标准，仅对2级及以上能效产品给予补贴。“以旧换新不是简单的同类产品置换，而是趋向更高端、更智能、更环保、更个性化的需求，通过以旧换新支持居民消费转型升级。”闽南师范大学商学院教授陈耀庭说。

持续打通换新堵点，畅通资源循环链条

回收，一直是影响以旧换新消费的堵点，更是畅通资源循环利用的关键。

位于福建漳州开发区的福建全通资源再生工业园，一车车废旧家电进入厂区，过磅、卸货、验收、贴条码、入库，便进入拆解流程。每天，大约有2000台废旧家电在这里进行规范处理。

在以旧换新政策推动下，全通与美的集团旗下的回收企业建立再生资源回收体系战略合作，实现产品从销售、回收再到规范拆解处理的资源循环再生体系。

国家政策明确，各地要加强数字化平台建设，互相借鉴经验，加强数据分析，及时准确掌握家电交旧、购新、拆解全流程信息。记者走访了解到，在以旧换新政策引领下，多元化的废旧家电回收格局正在加快形成。

“旧家电不限品牌、年限，都能提供免费上门拆除旧机、免费运输等一站式以旧换新服务。”海尔漳州经销商龙海区大明贸易有限公司总经理何元麟说，公司正在和具有相关资质的拆解企业对接，建立规范的废旧家电回收系统，同时推动开展家电以旧换新进社区服务。

9月2日，海尔智家再循环互联工厂在青岛莱西建成投产，年拆解能力可达300万台；石家庄市以“政府+物业+第三方”模式，完善再生资源回收综合利用体系；湖南将废旧家电等再生资源回收网点纳入一刻钟便民生活圈建设；格力、长虹等家电企业积极采用“互联网+回收”方式提供专业旧机回收服务……

业内人士指出，随着各地加码推动以旧换新政策落地，将带动政府、企业、平台等多方力量入局投身回收领域，合力完善废旧家电回收网络建设，让消费者“去旧更容易，换新更愿意”。（记者谢希瑶、李晓婷、龚联康）