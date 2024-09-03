医疗人才“组团式”援藏成效显著

前不久，患者尼玛在西藏那曲市人民医院成功接受了单孔胸腔镜探查止血和肋骨骨折切开复位固定手术，现已顺利康复出院。为表感激与敬意，尼玛家人将写有“医德高尚暖人心、医术精湛传四方”的锦旗，送到了主治医生、辽宁援藏医疗队主任张雪飞手中。

那曲平均海拔4500米，自然地理、气候条件较为特殊。以往，那曲市人民医院遇到类似情况，大都建议伤患转诊上级医院。2024年伊始，辽宁省第七批“组团式”援藏医疗工作队抵达后，那曲市人民医院“五个中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心）的筹建进展迅速。这是西藏医疗系统“五个中心”建设的缩影。截至目前，西藏已建设“五个中心”国家级17个、自治区级8个、地市级9个，重点专科能力持续增强。

2015年8月，党中央作出医疗人才“组团式”援藏的决策部署，由国家卫生健康委和对口支援省份组团选派医疗骨干，支持自治区人民医院和七地市人民医院的建设。2021年又将组团受援范围拓展到13家重点县人民医院。截至目前，184家支援医院派出10批近2000名专家支援自治区医疗卫生事业。

医院管理方面，医疗人才“组团式”援藏帮扶医院科室数量每年约125个，累计开展新项目、新技术4400多项，打包“移植”先进经验1800多项，填补西藏自治区医疗技术空白2500多项，建成7家三甲医院。北京协和医院副院长、西藏自治区人民医院院长彭斌告诉记者，过去一年，西藏自治区人民医院申报新技术新项目19项，新增血管外科等7大专科门诊，诊疗服务不断完善。

人才队伍建设方面，医疗人才“组团式”援藏培养4800多名本地医务人员，参加跟岗学习及各种学术交流年均5000余人。今年4月底开始，山东淄博市第十批援藏工作组组织协调日喀则市昂仁县29名医务人员到淄博市第一医院开展妇产妇幼等内容的培训；同时，围绕“补短板、打基础、强队伍”目标，推进当地乡镇卫生院标准化提升改造和高海拔牧区村居巡诊全覆盖。

“组团式”援藏医疗队采用“团队带团队”“专家带骨干”“师傅带徒弟”模式，手把手指导，面对面教授；援藏专家通过“小讲堂”、师徒沟通会等形式规范培养本地年轻骨干医护人员综合能力，培养了一批“信得过、用得上、留得住”的本地人才队伍。

2024年1月，第九批“组团式”援藏医疗专家、北京大学口腔医院口腔颌面外科副主任医师于尧，在西藏自治区人民医院顺利完成了混合现实技术引导下的手术，标志着西藏自治区人民医院口腔科向数字化、精准化、智能化目标又迈进一大步。

拉萨市人民医院副院长尼玛告诉记者：“医疗人才‘组团式’援藏已经从自治区、地市延伸到县乡，带动了全区医疗服务水平大幅提升。目前，西藏全区五级医疗卫生服务网全面建成，床位有2万多张，每千人执业（助理）医师达3人，远程医疗连通到乡镇。”以往很多不敢想、没法治、治不好的疑难杂症，现如今都可以在西藏当地医院解决。能做的手术越来越多，当地百姓享受到了看得见、摸得着的健康福利。（记者 傅强 尕玛多吉）