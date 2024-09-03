多措并举保障人民健康

巴黎奥运会已经落下帷幕，但体育带来的感动与精彩仍在延续。中国奥运健儿走进公园和社区，同球友切磋技艺，和大家分享人生故事……他们带动全民健身、青少年体育蓬勃开展，激发着人们的健身热情。

体育强国的基础在于群众体育。党的二十届三中全会《决定》强调“实施健康优先发展战略”，提出“完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制”。2014年，全民健身正式上升为国家战略，《全民健身计划（2016—2020年）》《全民健身计划（2021—2025年）》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等相继出台，全民健身热情高涨，也为竞技体育人才培养提供了良好支撑。

全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。从北京冬奥会、冬残奥会“带动三亿人参与冰雪运动”，到多地建成“十五分钟健身圈”为体育爱好者提供便利；从“农民体育健身工程”覆盖我国绝大多数行政村，到群众体育赛事蓬勃开展……体育提升着群众的获得感和幸福感，有助于满足人民群众对美好生活的向往。

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。建设体育强国、健康中国，最根本的是增强人民体质、保障人民健康。截至2023年底，全国体育场地达459.27万个、人均体育场地面积2.89平方米、经常参加体育锻炼的人数比例达37.2%。人人参与运动，体育造福人人，“体育让生活更美好”的理念深入人心。

国运兴则体育兴、国家强则体育强。全民健身的火热景象，成为中国式现代化建设成就的生动注脚。近年来，“村超”“村BA”等乡村体育赛事为人们津津乐道，为乡村全面振兴注入新活力。赛龙舟、八段锦等传统体育项目焕发新生机，让人们在强身健体之余，感受中华优秀传统文化的魅力。

全民健身，关乎人民幸福，关乎民族未来。要继续大力发展以人民为中心的体育事业，推动全民健身和全民健康深度融合，向着建设体育强国、健康中国的目标不断迈进。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 15 版）