“镇里安了充电桩。”

“太好了，今年可以开着电车回家过年了！”

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在重庆市云阳县蔈草镇的一个微信群里，大家传递着好消息。今年3月以来，蔈草镇陆续安装了23台新能源汽车充电桩，当地群众使用新能源汽车更加便利。

绿色出行，方便实惠

山路蜿蜒，牟洪河的车开得稳稳当当。周一早上，他从云阳县城到蔈草镇村镇建设服务中心上班，开的就是新买的新能源汽车。

县城到镇上车程50多公里，以前往返一趟，油费要50多元。听朋友说，新能源汽车省钱，他跃跃欲试，可镇上没有新能源汽车充电桩，他又犹豫起来。“我们在乡镇工作，如果不能及时充电，新能源汽车用起来不方便。”牟洪河说。

“能不能在镇上多安几个充电桩？总到县里给车充电，不方便啊！”今年春节，部分返乡群众给蔈草镇政府提出建议。蔈草镇是劳务输出大镇，每年春节前都有万余人返乡，不少群众都是驾驶新能源汽车回家，可镇里没有充电桩，出行不方便。

近年来，云阳县逐步规划在所有乡镇建设充电桩。蔈草镇向县经济和信息化委员会反映群众诉求后，很快得到支持，成为全县第二批投用公共充电桩的乡镇之一。

3月中旬，蔈草镇首批13台7千瓦的交流慢充桩正式投用，分布在4个车流聚集的停车场。这种充电桩现已安装23台。相较于大功率快充桩，慢充桩更安全，且具有节能环保、经济实惠等优势，更加契合居民实际需求。

牟洪河很快买了新能源汽车。“镇上的慢充桩每度电只要8毛多。”他算了笔账，现在从县城往返乡镇只需10多元，比开油车节省40元左右。

有了充电桩，镇上像牟洪河一样购买新能源汽车的人多了不少。

受益的不仅有镇上群众，还有游客。近年来，蔈草镇大力发展生态旅游和研学产业，吸引不少游客。“以前游客问有没有充电桩，我们都不好意思，现在腰杆硬起来了，让他们放心来。”三峡民俗文化研学基地工作人员黄青山说，基地旁边的停车场就配备了充电桩。今年以来，基地共接待游客7000余人次，有的游客一待就是10多天，开来的新能源汽车可在此充电，没有后顾之忧。

协调各方，解决困难

充电桩便民利民，安装在哪里最好？

蔈草镇四周山地环绕，场镇土地紧张，规划布局考验着相关部门的工作水平。

“场镇中心地带没有合适土地，但充电桩也不能安得太远，不然不方便。”蔈草镇党委政府工作人员走遍场镇，最后瞄准4处闲置土地，除了三峡民俗文化研学基地，还有蔈草社区的一块空地，之前是肉牛交易市场。

蔈草社区党支部书记胡贤云和社区居民商议后决定，土地可以拿出来用，不过，要顺势建设停车场，让没有充电需求的汽车也能停靠，将部分停车费作为集体收入交给社区。

几番讨论，双方达成共识，由蔈草镇党委政府负责土地平整、硬化等工作，重庆市绿色能源发展有限公司负责充电桩安装，社区负责日常管理维护，部分停车收益充实到社区集体经济，实现共赢。

目前，这里的地面已经完成硬化，宽阔整洁，可停20辆车，安装了11台充电桩。如果满负荷运转，社区集体收入每年将增加上万元。

作为一件“新鲜事儿”，充电桩安装还面临用电等一系列问题。

“几块空地都是集体土地，不能办产权证，但供电公司规定，开户必须有产权证，绿能公司就无法在供电公司开户。”蔈草镇镇长王娟说，不仅在蔈草镇，很多地方也面临类似问题。

办法总比困难多。蔈草镇政府和供电公司协调，最终以镇政府名义开户，充电桩使用单独电表计费，产生的电费由绿能公司先交给镇政府，再转交供电公司。

“我们解决了有没有的问题，将来还要解决好不好的问题。”王娟表示，镇里将持续关注充电桩使用情况，结合居民和游客实际需求合理配置资源，条件允许时会再申请加装快充充电桩。

布局未来，着眼长远

充电桩建设投入大、回本慢，企业投资建设往往积极性不高。不过，在政府部门引导下，部分国有企业着眼长远，积极布局。

蔈草镇的充电桩由绿能公司投资建设。“短期内，项目并不能盈利，我们看重的是未来。”绿能公司工程建设部工作人员张骏源说，充电桩等基础设施完善后，新能源汽车保有量将持续增长，届时充电桩使用率会大幅提升，就能实现盈利。

在云阳，本地国企兴云城市管理服务（集团）有限公司也积极进军新能源汽车充电市场，已拥有262台充电桩。

与此同时，政府也在积极支持，减轻企业负担。

今年，财政部、工业和信息化部等部门开展县域充换电设施补短板试点工作，云阳县成功入选，将获得中央和市级财政奖励资金支持。“中央补助将按财政部下达额度据实拨付，示范期内，每年均达到最高目标的试点县最多可获得4500万元，市级财政也会对我们试点县给予积极支持。”云阳县经信委能源科科长孙川介绍。

“农村地区充电桩建设也要注意循序渐进，控制成本。”重庆工商大学成渝地区双城经济圈协同发展中心研究员莫远明认为，快充充电桩投资成本较高，在较偏远的农村地区，可以先建设慢充充电桩，等条件成熟时再在重点乡镇布局一些快充充电桩。同时，建议政府对各乡镇充电桩数量统一规划、合理布局，避免资源浪费。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 14 版）