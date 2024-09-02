浦发信用卡：积极推进金融教育活动 助力守护老年财产安全

“一段甜蜜蜜的黄昏恋、一次高回报的投资诱惑、一份份免费领取的礼品…… ”近年来，不法分子的作案手段变化多端，针对老年群体的诈骗套路亦是层出不穷。多数不法分子利用老年人“精打细算”“亲朋信任”“健康养生”等心理特点，设置不同的花式骗局，诱导其一步步掉进早已设好的圈套里，给许多老年人及他们的家庭造成财产损失和精神伤害。

在这快速发展的互联网时代，老年群体获得信息的渠道较为单一，面对各种花式骗局无法轻易辨别，容易上当受骗，因而成为了不法分子专盯的诈骗群体。请跟随浦发信用卡一起，共同拆解老年人常见的骗局套路，增强反诈意识，更好地守护老年人的财产安全。

保健品骗局：“免费赠送”是不法分子的敲门砖

这些年来，不法分子经常以免费赠送鸡蛋、大米、电器等礼品为诱饵，并利用老年人对健康养生关注的心理，向老年人宣传号称“灵丹妙药”的保健产品，夸大其功效，鼓动他们购买价格高昂但实际上毫无用处的产品。接着，不法分子以健康讲座的名义，邀请老年人参加早已设好的骗局，打着“养生专家”的幌子，继续误导他们购买昂贵的药品，从而实施多起诈骗行为。

冒充公检法骗局：以“罪名恐吓”是不法分子的杀手锏

不法分子的作案手段日渐增进，利用伪造的虚假身份，轻松将老年人置入骗局中，让人防不胜防。布局第一步，不法分子通过冒充公安机关、检察院等身份，向老年人声称其身份被盗用或涉嫌犯罪，要求受害者配合调查。随后，不法分子利用老年人对法律意识薄弱和恐惧的心理，发送伪造的通缉令、财产冻结书等文件，对其进行威逼、恐吓，轻松打破老年人的心理防线。最后，打着帮助老年人洗脱罪名的幌子，诱导他们将钱款转至所谓的“安全账户”，从而一步步落入陷阱，最终导致账户被骗空。

冒充亲友骗局：“装亲友”是不法分子的变脸术

当互联网科技愈发先进，不法分子也将其转变成了“得心应手”的作案工具。在大多数诈骗案例中分析得出，不法分子先通过非法手段获取老年人及其家庭的个人信息，随后利用先进的AI变脸技术，假扮成老年人的亲属或朋友，通过电话与老年人联系，试图获得其信任。接着，不法分子利用老年人与亲友之间的感情纽带，编造孙子生病等紧急情况，声称需要大笔手术费用，并诱导老人将资金转账至指定账户，从而达到骗取财物的目的。

黄昏恋骗局：“甜言蜜语”是不法分子的温柔陷阱

不法分子的花言巧语，让许多老年人掉进温柔陷阱中不能自拔。不法分子利用单身老人情感缺失以及生活上的孤独感，通过网络、短信交友或非正规婚介平台接触老年人，利用伪装的身份及生活背景打造人设；在日常的聊天中，通过甜言蜜语迷惑受害者入局，并确立恋爱关系。随后，不法分子便大打感情牌，以家人生病或投资失败等缘由，向老年人寻求资金协助来骗取钱财。

惊喜中奖骗局：“中奖兑换”是不法分子的迷惑圈套

在“中奖”类骗局中，不法分子往往通过手机信息群发虚假中奖信息，或以打电话等形式，以高额奖金为诱饵，让老年人深陷“天上掉馅饼”的喜悦中，深信自己是幸运儿，一旦老年人联系兑奖，不法分子将诱导他们登录专门设计的网站，按要求填写个人信息及银行账号等。实际上，这些操作都是为了盗取老年人账户中的资金。

投资理财骗局：“高额回报”是不法分子画好的大饼

不法分子为了施展画饼才能，首先抛出“赠送礼物”的诱饵，吸引老年人的注意力。接着以开推介会、投资讲座等形式，引导老年人参与活动。在活动中，不法分子通过虚构的投资项目，制作虚假的投资文件，向老年人输出高利息、高额回报等虚假信息，诱使老年人参与投资；并发挥画饼才能，承诺可以提前获得返利等优惠条件，诱导老年人加大投资或拉他人加入，实施非法集资活动，最终卷款潜逃。

针对以上老年人常见的骗局，浦发信用卡温馨提示：

面对任何吹嘘、夸大功效的保健产品，切勿轻易下单购买。请莫轻信所谓的“灵丹妙药”，不贪图蝇头小利，以防陷入不法分子的骗局。

凡是自称公检法机关人员的，以“涉嫌洗钱、身份被盗用”等理由，要求汇款到“安全账户”，方能洗脱犯罪嫌疑的行为，都是诈骗！遇到类似情况时，应立即挂断电话，保护好自己的财产安全，切勿被不法分子的伎俩所迷惑。

若接到陌生来电，对方自称为“亲朋好友”，并以各种理由诱导汇款时，请保持清醒的头脑，务必检验对方的身份。在无法确认对方身份时，尽量避免转账汇款的操作，以防掉进不法分子的圈套。

在婚恋过程中，凡是遇到对方提出投资理财、购物等情况时，请勿轻易转账汇款给对方，莫轻信对方的甜言蜜语，应及时告知家人或朋友，以免上当受骗。

面对陌生人的短信或电话时，请保持时刻警惕，切勿被所谓的“大奖”冲昏头脑；凡是中奖来源不清晰的，请勿点击上面的网站链接，保护好个人信息，不要轻易转账。

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