如何正确摄入花青素？专家解答

近年来，一些深紫色、蓝紫色的食物流行于消费市场中，它们独特的“网感美”主要得益于藏在其中的花青素。提到花青素，我们通常将其和“抗氧化”“护眼”“护心”“增强皮肤抵抗力”等词条关联。哪些食物富含花青素？消费者该如何正确摄入花青素？

人民优选来了——

本期专家：华中科技大学同济医学院附属协和医院临床营养科主任杨胜兰