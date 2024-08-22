国家药监局附条件批准氟泽雷塞片上市
2024年08月22日09:47 来源：人民网
人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）据国家药品监督管理局网站消息，近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准信达生物科技有限公司申报的1类创新药氟泽雷塞片（商品名：达伯特）上市，该药适用于至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因（KRAS）G12C突变型的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者，为患者提供新的治疗选择。
(责编：孙红丽、高雷)
人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）据国家药品监督管理局网站消息，近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准信达生物科技有限公司申报的1类创新药氟泽雷塞片（商品名：达伯特）上市，该药适用于至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因（KRAS）G12C突变型的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者，为患者提供新的治疗选择。
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