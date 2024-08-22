为什么空调开到一定温度有臭味

虽已立秋，但我国多地依旧出现持续性高温天气，空调依旧是很多人的“续命神器”。然而，有网友最近发帖称，公司和家里的空调调至26摄氏度时就会有一股“臭袜子味”，但如果将温度调到26摄氏度以下，这股味道就消失不见了。

对此，网友们议论纷纷，“为什么空调开到26摄氏度时有臭味”的话题甚至登上了热搜。

那么，空调调至26摄氏度时有异味是真是假？科技日报记者就此采访了相关专家。

异味或源于净化系统

“带有除甲醛、除PM2.5功能的空调更易出现异味。”河北工业大学建筑低碳能源技术研究所所长、教授杨宾在接受记者采访时说，最近我国许多地方天气又闷热又潮湿，当空调处在制冷或除湿模式下，周围空气中的水蒸气容易凝结成小水滴。含有细菌、灰尘的小水滴长期附着在空调过滤器上，就会产生异味。与之类似，带有除甲醛功能的汽车，一段时间不开也会有一股异味。

“空调由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置四大部件组成。从空调传出的异味，可能并不来自于这四大部件，而来自于它的净化系统。净化系统包括刚刚提到的过滤器，还包括防尘网。”杨宾解释，“如果长期不清洗防尘网，我们就会发现上面黑乎乎一片，就像一个细菌培养皿。此时打开空调，气味肯定不好闻。”

除此之外，海尔空气产业研发工程师王飞在接受记者采访时说，此前一项业内研究指出，如果空调换热器翅片的涂层工艺不达标，涂膜没有完全固化，那么翅片的铝箔涂层就可能吸收空气中的水分，长期不清洁就容易出现酸臭味。

那么，为什么偏偏是26摄氏度呢？

“空调在制冷模式下，就可能出现臭味，在哪个温度都有可能。或许因为人们常将温度设定在26摄氏度，臭味在这一温度出现的概率较大，所以大家误以为空调开到26摄氏度有臭味。”杨宾说。

定期清洁非常重要

那么，如何才能避免空调出现异味？

“对厂家来说，要做好设备的防腐或防霉菌处理，提高家用空调的材料等级。对消费者来说，需在正规渠道购买空调，在使用一段时间后要对其彻底清洗。”杨宾说。

空调长期不清洗不仅气味不好闻，还会诱发支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。杨宾建议，家中长期不用的空调，开启前要清洗；公共场所如商场、医院、酒店、写字楼、养老院等，需要定期对中央空调、冷却塔等设备进行清洗、消毒。

“空调最好在每年夏、冬季使用前清洗一次，或者至少在夏季使用前做一次深度清洁，把附着在空调防尘网、换热器上的污物清除干净。如果使用的是具备自清洁功能的空调，最好每隔15天就启动一次自清洁功能。”王飞说。

除此之外，专家提示，空调清洗时要注意安全，操作不当会导致机器出现故障甚至人员受伤。

“如果只是简单清洗室内空调的防尘网等部件，大家可以自己动手。但若想清洁空调核心装置，最好请专业人员操作。”王飞提醒，如果清洁使用年限比较短的空调，大家可以用空调清洗剂。如果清洁使用年限较长或者比较脏的空调，建议购买专业的清洗服务。

对于自己动手清洁空调，专家给出如下3点建议。

首先，清洗过程中，不建议使用其他清洁剂替代专用空调清洗剂。

其次，使用空调清洗剂时不要喷射到空调电脑板和电源开关部分，以免造成短路。

最后，清洁空调时，注意用报纸遮挡下方家具或将空调套上接水袋，以免弄脏墙壁、地板。开机排污水时，要将风量及制冷量调至最大。