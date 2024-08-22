《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》顺利实施

8月25日是全国第八个残疾预防日。21日，记者从第八个残疾预防日新闻发布会上获悉，2023年，《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》）顺利实施，任务完成情况良好，部分任务指标已实现2025年目标值。

国务院办公厅2021年12月印发的《行动计划》，主要包括残疾预防知识普及行动、出生缺陷和发育障碍致残防控行动、疾病致残防控行动、伤害致残防控行动、康复服务促进行动。

中国残联康复部副主任冯力介绍，2023年，在国务院残工委有力指导和组织协调下，各地各部门认真组织实施《行动计划》，残疾预防主要行动进展顺利。

例如，在防控出生缺陷和发育障碍致残方面，相关部门通过加强婚姻家庭辅导服务，印发《出生缺陷防治能力提升计划（2023—2027年）》，推进覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治网络建设，进一步提升出生缺陷防治和发育障碍早期干预水平。数据显示，全国婚检率达76.5%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达96.9%，孕产妇系统管理率达94.5%，产前筛查率达91.3%，新生儿遗传代谢病和听力障碍筛查率分别达99.0%、98.7%，3岁以下儿童系统管理率达94.3%。

在防控疾病致残方面，冯力介绍，相关部门通过加强慢性病规范化管理，印发《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》，持续开展心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预项目、脑卒中高危人群筛查和干预项目。数据显示，2021年以来，高血压、2型糖尿病等主要慢性病患者基层规范管理服务率达60%以上。相关部门还开展耳与听力健康服务能力建设，推动防盲治盲、防聋治聋工作；强化严重精神障碍患者管理；开展全国工作场所职业病危害因素监测；实施国家免疫规划；推进全国碘缺乏病、大骨节病等重大地方病监测全覆盖。