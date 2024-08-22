“中医夜市”何以火爆出圈？（养生杂谈）

当夜市遇见中医药，会碰撞出怎样的火花？

品中药茶饮、尝养生药膳，学习手指点穴、体验耳穴压豆，制作中药香囊、辨识常见中药材……近日，辽宁中医药大学在沈阳举办首届中医药文化夜市。活动一经推出，迅速吸引大批市民前来体验，仅仅3晚，就带动了10万余人次参与。

不仅是辽宁，连日来，山东、湖南、江西、河南、江苏、广东等多地都出现了“中医夜市”。传统中医药文化融入“夜生活”，何以如此火爆？

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，为维护国人健康发挥着重要作用，在民间具有良好的群众基础。夜市现场，医护人员变身“摊主”，当场展示针灸、推拿、拔罐、刮痧、艾灸等中医药传统特色疗法；平日一号难求的名中医在这里把脉开方，免费为群众提供健康咨询和诊疗服务……在家门口逛个夜市的工夫就把病看了，何乐而不为？

夜市这一创新、有趣的活动形式也为中医药文化传播搭建了绝佳的舞台。在快节奏的现代社会，夜市为忙碌的人们提供了一个在下班后近距离接触中医药的机会。中医夜市上，不仅有专家义诊，还有中医适宜技术体验、药膳代茶餐饮品鉴、中医传统养生功法教学、中医知识讲解……在这里，中医药文化看得见、摸得着、可体验，人们不仅能吃、能看、能玩，更能治未病、学养生，在激发更多人对中医药文化产生兴趣的同时，也在潜移默化中提高了人们的健康素养，为中医药文化的传承与创新发展注入新活力。

今年2月，国家卫生健康委等部门联合印发《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》，明确提出“推动中医药文化融入生产生活”“推动中医药文化加快从内容供给向产品供给转化”。各地举办的中医药文化夜市，正是对这一要求的回应。通过夜市，中医药以更加亲民、接地气的方式走进人们的日常生活，让更多人了解中医药、信任中医药、受益于中医药。

近年来，从推拿科夜门诊爆满，到中式健康茶饮流行，从三伏天晒背走红，到中医药文化夜市出圈，中医药文化正以越来越丰富的形式融入人们的生活，圈住越来越多年轻群体的心。其实，中医药学本身就是一门高度生活化的健康医学，它源于丰富的临床和生活实践，也应该在回归生活、指导实践中焕发新彩。在全民健康意识不断提升的当下，只有适应时代发展，探索创造更多既保留中医精髓又符合现代人审美与需求的产品和服务，中医药才能更好地满足人们的健康需求，获得更持久的生命力。

中医夜市的开设，是中医药文化与现代生活的一次美好邂逅。在夜市的欢声笑语中，我们领略到中医药文化的勃勃生机与无限魅力。期盼在各方的共同努力下，进一步丰富延伸中医药服务内涵，探索更多的服务模式，不断提升中医药服务水平，让群众在家门口就能享受到“简、便、验、廉”的中医药服务，让中医药文化真正走进基层惠及群众，更好守护百姓健康。