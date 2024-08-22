处暑：秋凉渐起，防燥养肺（二十四节气里的中医养生之道）

“处暑无三日，新凉直万金。”暑气还未完全消散，阵阵凉风带来了久违的舒爽。在这难得的惬意中，处暑节气一身清朗，如期而至。

今年8月22日为处暑日。此时节，天空湛蓝，云朵飘逸，凉意渐起，蝉鸣渐渐消散，天地之气舒适宜人，飒爽的秋色率先在北方大地铺陈开来。

暑气渐消，秋意初显

处暑是二十四节气中的第十四个节气，也是秋季的第二个节气。公历每年8月23日前后，当太阳到达黄经150度时，进入处暑节气。

俗话说“立秋不是秋，秋在处暑后”。在节气排列顺序上，为何含有“暑”的处暑排在立秋节气之后？众所周知，三伏天是我国一年中最热的时期，而立秋往往处于三伏天的中伏，此时天气仍然比较炎热。《月令七十二候集解》记载，“处暑，七月中。处，止也。暑气至此而止矣。”到了处暑，三伏将尽或已尽，暑气开始消退，酷热的天气到了尾声，所以处暑在立秋之后，处暑即“出暑”，意味着即将进入气象学意义上的秋天。

处暑时节，气温逐渐下降，北方会越来越凉爽，昼夜温差逐渐增大，但很多地区还会出现高温天气，人们把立秋后的高温天气称之为“秋老虎”。南方俗谚说“处暑十八盆，天气自然凉”，意思是处暑后天气依然炎热，人们每天需用一盆水冲凉，待洗过18盆，到了白露节气，才能感觉到真正的秋凉。

虽暑气尚未散尽，处暑时节已有秋高气爽的初秋味道。农谚说“处暑天不暑，炎热在中午”，此时“早晚凉”的天气特征越来越明显；时不时会下一场细雨，送来人们渴望已久的清凉，正所谓“渐有新凉递好秋”。

古人将处暑分为三候：一候鹰乃祭鸟，二候天地始肃，三候禾乃登。处暑时节，鹰开始大量捕猎鸟类，还会把捕到的猎物摆放在地上，如同陈列祭祀；天地间万木生长由盛转衰，即将开始凋零，大地的肃杀之气逐渐昌盛起来；历经了春耕夏播，农作物进入成熟期，五谷丰登的时节即将到来。

处暑是暑热的休止，也是秋收的序曲。这一时节，昼夜温差逐渐加大，有利于农作物养分的累积。此时，我国南方大部分地区正是收获中稻的大忙时节，一些夏秋作物也即将成熟；黄河中游晋南地区春玉米大多开始进入乳熟期，复播、晚播的秋作物也进入开花、授粉和籽粒形成期，棉花也进入了吐絮收获期……广袤的田野步入“稻花香里说丰年”的阶段，丰收图景已近在眼前。

“处暑处在夏秋交替、由热转凉的时期。此时，溽热的暑气渐渐消退，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，阳气渐收，阴气渐长，秋气渐起，即便天气炎热，也不像暑夏之季那样熏蒸难耐。”首都医科大学附属北京中医医院肝病科副主任医师李晓玲介绍，此时养生不仅要滋阴防燥、润肺养肾，还要重视身心并调，减轻身心负担。

处暑吃鸭，滋阴补虚

对沿海渔民来说，处暑以后就是渔业收获的时节。每年处暑期间，沿海部分地区会举行盛大的开渔节，庆祝禁渔期的结束，欢送渔民驾船出海。此时海域水温依然偏高，鱼群会停留在渔场周围，鱼虾贝类生长得比较成熟，适合捕捞。处暑过后，便是各种海鲜上市的时节，人们可以大饱口福，尽情享用肥美的海鲜。

俗话说“七月半鸭，八月半芋”，民间有处暑吃鸭子的传统。古人认为农历七月中旬的鸭子最为肥美营养，鸭子的做法也五花八门，有烤鸭、白切鸭、柠檬鸭、荷叶鸭、酸梅鸭、酒酿蒸鸭、八宝鸭……处暑这天，老北京人会去买处暑百合鸭，这是选用百合、陈皮、蜂蜜、菊花等养肺生津的食材制作而成的鸭子，味道可口；在江苏地区，人们会烹饪一道鸭子菜，盛出的第一碗还要先请邻居尝尝，有“处暑送鸭，无病各家”之意。

“鸭肉味甘性凉，不仅可以滋阴养胃，还可以缓解阴虚火旺，起到祛火降燥的作用。”李晓玲介绍，《本草纲目》记载，鸭肉能“填骨髓、长肌肉、生津血、补五脏”，可补虚生津、利尿消肿，体虚有热、食欲不振、潮热汗出、大便干燥、心烦失眠或水肿的人，秋季可适当多吃鸭子。

在福建福州，处暑节气有吃龙眼配稀饭的习惯，当地人认为，夏天天气炎热，人体消耗多，这样可补充能量；广东人在处暑有喝苦凉茶的习俗，意为入秋要吃点“苦”；浙江人则喜欢吃点“酸”，当地人说“处暑酸梅汤，火气全退光”。

“处暑之后早晚温差逐渐增大，秋燥渐显，饮食上宜‘增酸减辛’。”李晓玲介绍，此时可以多吃山楂、苹果、葡萄、柠檬等酸味食品，多喝水补津液，适当食用具有滋阴润燥作用的食物，如粳米、糯米、南瓜、萝卜、蜂蜜、芝麻、百合、银耳、荸荠等。随着天气转冷，西瓜这类大寒的瓜果则要少吃或不吃。

民间说“处暑秋梨最养人”，处暑吃秋梨有着健康喜乐、远离烦恼的美好寓意。“秋梨味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效，特别适合秋天食用。”李晓玲说，梨子也可榨汁、炖煮，对脾胃虚寒的人很有帮助。处暑过后天气日渐干燥，一口咬下清甜多汁的秋梨，别提有多滋润了！

迎秋赏景，收敛神气

处暑过后，天气渐凉，民间常说“春捂秋冻，不生杂病”。“不过，‘秋冻’也需灵活变通，关键在于随时调整衣物。”李晓玲说，对于青壮人群来说，天气转凉时不宜过早、过多地穿厚衣服，否则会影响机体对气候转冷的适应能力。处暑之时，暑热未尽，虽有秋风送爽，但一日之中温差较大，早晚较凉而中午炎热，因此不可一味“秋冻”，当天气骤然变冷时，也应适当增添衣物，以凉而不寒为宜。同时，应注意腹部的保暖，勿使脐部受凉，以免影响脾胃的功能。

处暑之后，秋高气爽，正是人们畅游郊野、迎秋赏景的好时节。民间素有“七月八月看巧云”之说，指暑气消散后，天上的云彩不像大暑之时厚重成团，而是疏淡自如，显得格外悠闲自在。专家建议，此时不妨走出户外，徒步郊游、登高望远、观云抒怀，以积极的心态迎接金色的秋天。

“秋天是锻炼的好季节，但秋天养‘收’，不宜做运动量较大的运动，尤其是老年人、小儿和体质虚弱者。”李晓玲说，处暑时节的运动量及运动强度可较夏天适当增大，可以选择慢跑、太极拳、五禽戏或作呼吸吐纳、扩胸运动等锻炼方式，以似有汗出但不疲倦为度，这样有助于机体内气血通畅。此时早晚天气凉爽，运动时间选择在一早一晚比较适宜。

随着暑热渐退，秋意渐浓，自然界逐渐开始呈现萧瑟的景象。“自古逢秋悲寂寥”，人们容易触景生情而产生悲伤的情绪，不利于人体健康。“在时令转变中，要维持心性平稳，注意身、心、息的调整，以保生机元气。”李晓玲建议，在精神调养上，处暑时要注意收敛神气，使神志安宁、情绪平静，切忌情绪大起大落，平时可通过听音乐、练习书法、钓鱼等活动安神定志。

中医认为，秋天阴气渐增、阳气渐减，人体的阳气也随之内收。“此时需注意改变夏季晚睡的习惯，尽量做到早睡早起，争取每天多睡1个小时。”李晓玲说，一般来说，秋季睡眠以晚上9时至10时入睡、早晨5时至6时起床为宜，中午时分应注意午休片刻，可弥补夜晚睡眠不足，有利于保养精气、缓解秋乏。

“天上双星合，人间处暑秋。”八月将末，秋景初微，告别夏的绚烂，迎来秋的内敛，在不可逆的岁时变迁中，愿我们满怀希望，迎接下一站的精彩。