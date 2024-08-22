为“舌尖上的安全”提供更加有力的司法保障

最高人民法院21日发布《关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），就《解释》的相关热点，本报记者采访了最高人民法院民一庭庭长陈宜芳。

问：《解释》规定在合理生活消费需要范围内支持“知假买假”者提出的惩罚性赔偿请求，是如何考虑的？

答：刑事打击、行政监管、公益诉讼和群众监督是食品药品安全治理的4个重要途径。“知假买假”者擅长发现违法线索、固定违法证据，索赔意愿强。为更好保护食品药品安全和消费者权益，有必要发挥“知假买假”者的监督作用。关键是如何遏制恶意高额索赔和违法索赔现象。

食品安全法和药品管理法确定了“退一赔十”的惩罚性赔偿制度。《解释》将支持食品药品惩罚性赔偿请求的条件统一到“生活消费需要”这一标准之下。这既能发挥“知假买假”者打击和遏制违法生产经营行为的作用，又能防止“知假买假”者恶意高额索赔。

问：目前代购已成为消费者的购物方式之一，针对代购人责任，《解释》是如何规定的？

答：《解释》对不同性质的代购行为规定了不同责任。群众之间偶发、互助性质的代购不承担惩罚性赔偿责任；以代购为业的代购人属于经营者，应当依法承担惩罚性赔偿责任。同时，《解释》对代购人的追偿权作出规定。代购人知道是不符合食品安全标准的食品或者假药、劣药仍然代购，承担惩罚性赔偿责任后无权向生产者追偿。惩罚性赔偿责任以打击和遏制违法行为为目标。代购人系对自身过错行为承担惩罚性赔偿责任，如果允许其向生产者追偿，不利于打击和遏制违法代购行为。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 11 版）