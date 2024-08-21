一次搞清楚，甲功筛查那些事儿

都说成年人的世界不做选择，全都要？

但在甲状腺筛查面前，我们得做个明智的选择！

来来来！本期《FUN说甲状腺》告诉你适合自己的才是最好的！

甲状腺功能筛查一项、三项、五项、七项，“集体”大揭密！

这些检查都是什么？自己该如何选？一次解答清楚！

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用10分钟的轻松时光带你：快乐学知识，关爱甲状腺！