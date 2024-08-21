处暑：防秋乏 记得每天多睡一小时

处暑，是二十四节气的第14个节气，是秋天的第二个节气。《月令七十二候集解》言：“处，止也，暑气至此而止矣”。“处”是指消隐、终止。处暑，即“出暑”。

“处暑处暑，热煞老鼠。”处暑时节虽已属于秋季，但其暑气只是稍减，此时的气候特点是白天热、早晚凉、空气较为干燥。燥邪易灼伤肺津，因此，处暑的养生重点为养阴清热润肺。处暑养生具体怎么做？有哪些要点？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·处暑篇）》为您进行解答。

起居：多睡一个小时 注意午睡

处暑时节正处在由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泻趋向收敛，人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。此时应早睡早起，保证睡眠充足，建议每天比夏季多睡一个小时。早睡可避免秋天肃杀之气，早起则有助于肺气的舒畅。午睡也是处暑时的养生之道，通过午睡可弥补夜晚睡眠不足，有利于缓解秋乏。午睡对于老年人而言尤为重要，因为老年人气血阴阳俱亏，易出现昼不精、夜不寐的少寐现象。

处暑天气渐凉，早晚温差逐渐加大，人们常说“春捂秋冻”，此“秋冻”并非感到寒冷时不另外多加衣物，而应随时加减衣物，以不感到寒冷为宜。处暑时节天气由热转凉，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。

处暑时自然界出现一片肃杀的景象，人易触景生情而产生悲伤的情绪，要注意收敛神志，使神志安宁、情绪安静，切忌情绪大起大落，平时可通过听音乐、练习书法、钓鱼等方式以安神定志。

饮食：以养阴清热润肺为主

处暑时节推荐两款药膳，百合老鸭汤和甘草桔梗汤，二者同食具有养阴、清热、润燥的功效，正适合这个时节烹饪食用。

百合老鸭汤：鸭子洗净切块焯水备用，葱姜爆香后加水、香叶、鸭块，大火烧开后，改小火炖半小时，加百合干（可提前泡发），再小火炖煮15分钟即可。

甘草桔梗汤：甘草3克，桔梗3克，玉竹3克，共同煎汤服用，具有清热养阴化痰的功效，可养阴以防秋燥伤肺。

秋季以燥气当令，饮食尤应注意养阴润肺，还可多食南瓜、萝卜、蜂蜜、银耳、梨，少食辛辣刺激性食物。

按揉尺泽穴：可预防感冒。

尺泽穴是手太阴肺经的合穴，按揉该穴，可起到宣发肺气的作用，临床上常常采用针刺该穴治疗肺失宣降导致的咳嗽、气喘、咽喉肿痛等一些列肺系疾病，还可以治疗中暑、急性吐泻等急症，平时按揉尺泽穴能够预防感冒。处暑这一节气里，秉天地肃杀之气，肺气当以降为顺，若有咳嗽气喘、咽喉肿痛等肺气不降的表现，可按揉尺泽穴或点刺放血以助肺气宣降。

（本文由中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋、湖北省中医院肾病科主任金劲松、北京中医药大学东直门医院针灸科主任医师倪金霞进行科学性把关）

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