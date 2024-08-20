温燥当令时节 6款健脾养肺食疗方请收下

立秋后，暑热还在盛行，仍处于长夏之时。在这样一个季节交替的时间节点，应该如何做好养生？江苏省中医院呼吸与危重症医学科主任中医师魏瑜在接受采访时介绍，长夏逐渐过渡至初秋，气候特点由湿热转至温燥，所涉脾、肺两脏，养生要点既要健脾，也要润肺。在饮食方面，公众可根据个人体质选择以下6款食疗方。