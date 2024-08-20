推进儿科建设 呵护儿童健康（建设生育友好型社会）

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提高服务能力，为儿童提供全方面、全周期的健康保障；优化资源配置，让群众在家门口享受优质儿童医疗服务；完善配套政策，培养儿科医护人员，更好满足儿童医疗卫生服务需求……近年来，我国不断推进儿科建设，各地持续提升儿科领域医疗及科研能力，更好地帮助儿童健康成长。

儿童健康事关家庭幸福和民族未来。提高儿童医疗公共服务水平，是推进建设生育友好型社会的重要环节之一。近年来，我国儿科建设成效明显，各地不断健全儿童医疗卫生服务体系，完善儿童医疗卫生服务配套政策，为儿童健康成长提供了有力保障。

完善服务，做好全周期管理

“多亏了新生儿遗传代谢病筛查，让我们发现了宝宝的异常，能够及时治疗。”日前，居民黎女士带着出生不久的孩子来到重庆市万州区妇幼保健院做儿保体检。黎女士的儿子今年5月5日出生，5月8日便接受了新生儿遗传代谢病筛查，确诊为丙酸血症，经过一段时间的干预治疗后，目前生长发育正常。

万州区有14个助产机构有序推进新生儿遗传代谢病筛查工作，在万州区分娩的所有新生儿和万州区户籍的母亲在区外分娩的新生儿都可享受免费筛查。2023年，当地新生儿遗传代谢病筛查6427例，筛查率为100%。

从开展孕产期妊娠风险筛查评估、落实出生缺陷三级防控措施，到开展0—6岁儿童健康管理服务、提升儿童重大疾病诊疗和急危重症救治能力……近年来，我国儿科全程服务不断优化，各地持续提升儿科领域临床诊治及科研能力，开展儿童生长全过程健康管理。

走进北京市通州区妇幼保健院儿童候诊区，庭院、诊区、门牌等都融入了卡通形象。孩子们在图书角、儿童游戏区有序候诊。

“要进一步提高服务能力，为儿童提供全方面、全周期的健康保障。”通州区妇幼保健院院长助理苏涛介绍，近两年该院增加了亚专业门诊30个，其中，儿童学习困难专病门诊等为不少家庭解决困难。

医疗服务流程进一步优化。记者看到，分诊台的一名儿科医生正在了解患儿病情，并开具检查单。通过让儿科医生参与预检分诊，家长和患儿进院后，在分诊阶段就能提前开具检查化验，实现了分层诊疗、危急重症优先诊治、轻症患儿检验提前，大大缩短就诊时间。

国家卫生健康委数据显示，我国新生儿遗传代谢病和听力障碍筛查率均在90%以上，出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和5年前相比均下降了30%以上。我国儿童健康水平持续提升，2023年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至4.5‰和6.2‰，与2012年相比分别下降56.3%和53%。

资源下沉，提供家门口的保障

近年来，我国不断完善以区县妇幼保健机构为龙头，乡镇卫生院、社区卫生服务中心为枢纽，村卫生室为基础的基层儿童保健服务网络，提高保健服务的可及性。目前，全国共有儿童医院158所，妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到2.7张，和2015年相比增加了0.27张。

重庆市城口县葛城街道梧桐社区居民彭女士告诉记者，她的大女儿2015年出生时，县里没有儿童保健部，只能去重庆医科大学附属儿童医院就诊，每次的往返交通、住宿等费用都接近2000元。

2019年底，城口县妇幼保健院儿童保健部成立，可提供新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄期、青春期各个时期的儿童健康服务。“2020年小女儿出生后，儿童保健都在城口进行，不用额外支出交通和住宿等费用，就诊费用也比在重庆主城区低。”彭女士说。

让群众在家门口享受优质儿童医疗服务，还要推动儿科分级诊疗体系建设，促进优质儿童医疗资源上下贯通。

“双侧大腿皮纹不对称，臀部不等宽，双下肢不等长，存在发育性髋关节脱位的疑似症状。”北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心保健科医护人员在给3个月大的婴儿小勤做常规儿童保健体检时，经过仔细检查和评估，初步判断为发育性髋关节脱位筛查异常。

发现问题后，保健医生立即按照转诊要求，协助家长将孩子转诊到朝阳区妇幼保健院进一步检查，之后又前往北京积水潭医院复查，最终确诊左侧髋关节半脱位。经过3个月康复治疗，小勤的髋关节逐渐恢复正常，各项指标均达到健康标准。

“我们加强了与妇幼保健院、儿童医院的联动，为居民提供更好的儿科医疗资源。”南磨房社区卫生服务中心党支部书记王颖说，如今，在朝阳区康复专科医联体牵头单位中国康复研究中心、北京市对口支援医联体医院天坛医院、朝阳区紧密型医联体牵头单位清华大学附属垂杨柳医院的帮扶下，每周一下午、每周二全天都有天坛医院、儿研所、清华大学附属垂杨柳医院的儿科专家到社区卫生服务中心出诊。

我国已设置2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，布局14个儿童类别的国家区域医疗中心建设项目，推进儿科专科联盟建设，将进一步优化儿童医疗资源配置，提升儿童重大疾病、疑难复杂疾病的诊疗水平，减少跨区域、跨省就医。

多措并举，配套支持政策

“还好医保可以报销一部分，减轻了我们的经济负担。”近日，重庆市民邱先生在重庆大学附属三峡医院为孩子办理出院手续时松了一口气。

重庆大学附属三峡医院是儿童“两病”（白血病和先天性心脏病）的定点治疗医院。参保人在定点治疗医院出院结算时，医疗机构按治疗医生诊断的儿童“两病”病种结算，系统自动按儿童“两病”报销。

促进儿童医疗卫生服务高质量发展，相关配套支持政策必不可少。今年1月，国家卫生健康委等部门印发的《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》提出“完善儿童医疗卫生服务高质量发展配套政策”，涉及提升医疗服务价格政策协同性、完善儿童医疗保障待遇和支付政策、完善并落实儿科人才激励政策、加大财政保障力度等方面。国家医保局等五部门日前发布《关于开展儿童参加基本医疗保险专项行动的通知》，要求加强部门联动，建立沟通协作机制，切实提高儿童参保率。

相关举措在各地纷纷推出——北京市儿童医院实现北京医保患者门诊预约挂号、就医费用的移动支付，患儿家长无需前往窗口或自助机排队缴费，进一步提升了支付效率；山西健全薪酬激励体系，妇幼保健机构内部薪酬分配优先向从事妇女、儿童保健服务的医务人员及实际从事临床的妇产、儿科、助产士专业人员倾斜，提高从业人员积极性……

“在人才培养方面，我国儿科医护人员尤其是基层儿科医护人员数量仍然不足。儿童往往无法准确表达感受，只能通过家长描述与医生观察来判断，这对儿科医生提出了更高要求。”苏涛建议，要进一步加强儿科常见病、多发病规范化诊疗培训，提升基层儿科医疗服务能力。

浙江省义乌市妇幼保健院党委书记金洪星介绍，通过强化人才招引育工作，近5年，该院儿童医疗保健队伍从70人增加到170多人，眼视光、儿童康复等领域高学历人才比例不断扩大。

“我们还加大了儿科与儿童保健科人员一体化培养力度，要求儿童保健医生具备儿童临床诊断能力、儿科医生掌握儿童保健基本知识技能，从而有序推进儿童保健和儿科诊疗相互衔接。”金洪星说。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 12 版）