给户外运动系上“安全带”（纵横）

徒步、登山、露营，近年来，追求原生态野趣的户外运动，从小众逐渐走向大众，成为流行的游玩方式。然而，不少新手盲目跟风，忽略了户外运动的风险，安全事故时有发生。户外运动如何兼顾健康与安全成为公众热议的话题。

拥抱自然、崇尚健康，是户外运动的鲜明特色。户外运动走向大众，体现了人民群众日益提高的健康意识和健康需求。不少地方和部门主动回应群众需求，积极推进全民户外健身运动，助力户外运动持续升温。比如今年上半年，浙江共举办200人以上规模路跑越野赛事和活动超170场，参与人次超37万。再比如，《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》就明确提出开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动 活力山水”行动计划等活动。可以说，推动户外运动良性发展，既有助于提升全民健康素养，又有利于激发消费活力，一举多得。

因此，对于户外运动，我们不能因噎废食，但必须做好安全风险管控。要加强常识教育，提升人们的户外运动素养。盲目的户外运动，无论是对生态环境承载力，还是对公共服务救援力量，都是不小的挑战。对户外运动参与者来说，基本的风险评估和预判能力、沟通协调能力、突发事件应急处理能力是出发前的“必修课”。同时应加强行业监管，细化从业标准。例如，规定户外运动领队必须接受相关知识技能培训并持证上岗，明确景区在重点区域要建立相应的救援体系等。

我国旅游法明确规定，“旅游者在人身、财产安全遇有危险时，有权请求旅游经营者、当地政府和相关机构进行及时救助”“旅游者接受相关组织或者机构的救助后，应当支付应由个人承担的费用”。一旦出现意外，户外运动参与者应按照相关法律，支付救援救助费用，确保救援机制良性运转。

户外运动让人心驰神往，但必须凝聚合力给户外运动系上“安全带”，做到防护周密、权责明晰，有备而无患。

（摘编自《中国青年报》）

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 05 版）