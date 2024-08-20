联合发布二〇二四年“最美医生”

新华社北京8月19日电 为深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，大力营造尊医重卫的良好社会氛围，广泛凝聚建设健康中国的力量，更好保障人民健康，在“中国医师节”到来之际，中央宣传部、国家卫生健康委向全社会公开发布了2024年“最美医生”。

朱兰、姜楠、陈静、翁心华、余家军、林丽珠、邓桂芳、李伯藩、侯新琳、毛里夏里甫·哈帕10名个人和活跃在全国各地的老年护理团队光荣入选。他们坚持人民至上、生命至上，以仁心仁术为人民健康服务，有的致力于推动医学科技创新，长期奋战在医学科研第一线；有的专注于发挥中医药防病治病独特优势，积极促进中医药传承发展；有的投身于妇女儿童健康事业，以精湛的医术、优质的服务增进妇儿健康福祉；有的扎根于农村社区服务农民健康，用无私的奉献夯实基层医疗卫生网底；有的立足于鼠疫防控工作岗位，以敬业的态度筑牢公共卫生安全防线；有的倾情于老年护理工作，全心全意关爱照护老年患者……他们用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神。

发布仪式现场播放了“最美医生”先进事迹的视频短片，从不同侧面讲述了他们的工作生活感悟。中央宣传部、国家卫生健康委负责同志为他们颁发“最美医生”证书。

广大医疗卫生工作者纷纷表示，要以“最美医生”为榜样，立足岗位、钻研医术、弘扬医德，积极投身健康中国建设，大力普及科学健康知识，倡导文明健康生活方式，提升全民健康素养，为群众提供全方位全周期健康服务，不断增强人民幸福感。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 04 版）