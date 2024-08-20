《中国零售药店功效型护肤品趋势白皮书》发布

《“健康中国2030”规划纲要》实施以来，全民皮肤健康意识逐渐提升，带动美妆护肤消费市场不断向精细化、科学化、功效化方向发展。据华经产业研究院数据，2017年到2022年，中国功效性护肤品市场从102亿元增长到370亿元，预估2026年市场规模将达到623亿元。

为满足消费者购买需求，各渠道纷纷携手品牌布局渠道特色功效护肤消费场景，而在众多购买场景中，零售药店渠道因其线下专业服务属性被视为功效护肤品赛道新蓝海。

在此背景下，零售药店专业渠道如何携手品牌抓住这一市场机遇，打造特色药房护肤消费及服务场景，更好满足广大消费者对皮肤健康和美丽的追求，扩大渠道的消费市场竞争力，成为医药行业面临的共同课题。

8月11日， 第十七届中国健康产业（国际）生态大会——2024西普会上，皮肤学级护肤领军品牌薇诺娜与中康科技消费者研究中心与联合发布了《中国零售药店功效性护肤品趋势白皮书》（下文简称“《白皮书》”）。

据悉，该白皮书通过市场、消费者、药店经营者以及工业四个维度，对功效性护肤品的发展趋势进行了深入剖析，探索功效护肤品类在零售药房行之有效的市场推广模式和营销打法，实现从“趋势洞察”到“营销落地”的有效闭环，共同引领零售药店转型升级。

贝泰妮集团董事长、总裁郭振宇博士表示，贝泰妮集团以薇诺娜品牌引领药房功效性护肤品类增量市场蓬勃发展，联合医药行业洞察者中康科技，结合近三年来的市场数据，特别发布《白皮书》，旨在深入分析市场趋势，探讨行业未来，以品牌之力推动零售药房的转型升级。

中康科技董事长吴瀚表示，功效性护肤品高度符合上述要求，对零售药店构建大健康经营具有品类先导性。中康科技与品类领军企业贝泰妮集团联合发布《白皮书》，希望能为行业突破存量、拓展增量提供方向与方法的参考与指引。

增长率高达56%，功效性护肤品成零售药店潜力品类

根据《白皮书》，零售药店功效性护肤品市场处于快速增长阶段，2023年中国零售药店功效性护肤品市场销售额达到22.7亿元，对比2022年的14.6亿元规模，增长率达到56%，远超全渠道的平均增长水平。

《白皮书》综合前瞻产业研究院、艾瑞咨询以及华经情报网等机构就功能性护肤品给出定义，即一种经过专业、针对性研发，专门用于缓解或辅助治疗特定皮肤问题的化妆品（妆字号）或医疗器械（械字号）。此外，功能性护肤品具有一定的药理作用，功效上介于普通护肤品和皮肤科药品之间，具有针对性及高效性。

线下顾客对该功效护肤品类的需求快速增长，核心关注舒缓、舒敏的成分，而药店要服务好顾客，主动推荐、专业推荐至关重要。此外，作为市场新增长点，功效护肤品结合药店的规模化优势，可打造特色药房护肤消费及服务新场景。

中康科技副总裁李俊国表示，零售药店渠道因专业性与服务，对产品有强背书，增强对皮肤护理专业人员的配置，能为功效性护肤品市场的持续增长提供有力保障。

肩负功效护肤“品类船长”使命，薇诺娜助推零售药店多元化经营

白皮书数据显示， 零售药店渠道功效性护肤品市场国货品牌的数量和销售额在数量和增长上均碾压外资品牌。

2023年国货品牌个数相较于2022年增加了236个，外资品牌个数对比2022年下降了32个；销售上，2023年国货品牌销售额占比为98%，对比2022年增长1%，外资品牌销售额下跌2%。

在强势发展的零售药店渠道功效性护肤品市场国货品牌中，贝泰妮的主品牌薇诺娜稳居市场第一，呈现断层式发展态势。2023年，薇诺娜在零售药店渠道零售额近12亿元，凭借超五成市场份额巩固市场地位，头部效应显著。

贝泰妮集团线下业务销售副总裁边晟晖表示， 薇诺娜作为敏感皮肤的专研者，多年深耕循证医学，拥有60多家医院临床研究和300多篇国际顶尖医学论文论证，长期通过科研硬实力服务消费者，提供长期解决方案，因此薇诺娜致力于推动白皮书的发布。

此次白皮书的推出能够帮助零售药店应对经营同质化、药品利润下滑和会员加速流失等挑战。其中，薇诺娜提出的三大敏感肌肤解决方案，为药店多元化经营和健康美丽业务开辟新路径，为健康美丽业务开拓新方向。

在贝泰妮集团OTC事业部总经理马春伟看来，品类和行业的发展离不开“品类船长”。薇诺娜以品牌带动品类发展的策略和定位，已成功取得市场份额排名第一。真正把功效性护肤品，从场景、到营销、到专业、到服务，在零售药房赛道中打造出来，这是薇诺娜作为“品类船长”的历史使命。

在零售药店渠道亟待转型升级的背景下，《白皮书》不仅是对当前市场动态的一次精准解读，更是对未来趋势的深入洞察。薇诺娜与中康科技的这一合作成果，不仅展现出双方对市场脉搏的敏锐捕捉以及对潜力品类的独到见解，更凸显出双方携手引领中国零售药房健康美丽新升级的使命担当。