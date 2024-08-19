医护人员健康白皮书暨医院行业综合服务方案发布会举行

8月15至17日，国家卫生健康委卫生发展研究中心、中国太平洋人寿保险股份有限公司联合举办，上海浦东发展银行股份有限公司共同参与的医护人员健康白皮书暨医院行业综合服务方案发布会暨系列活动在新疆喀什隆重举行。

本次发布会以“向阳而生·相伴一生”为主题，邀请了政府部门、行业协会、医疗专家及战略合作伙伴等，聚焦医护人员健康养老保障的现状与解决方案，献礼第七个“中国医师节”。中国太保寿险总经理李劲松，上海浦东发展银行股份有限公司副行长康杰，全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照，上海援疆前方指挥部、喀什地区相关部门及全国各地三甲医院领导、医疗专家等共同见证了发布活动。

李劲松在致辞中表示，中国太保寿险秉持“保险向善”的初心，持续参与关爱医护人员健康保障，并积极倡导全社会对医护人员给予更多关注，让更多的中国医护人员享受美好健康生活，提供中国太保“责任、智慧、温度”的专业解决方案。同时，中国太保寿险与浦发银行携手，立足服务健康中国战略，共同探索客户、产品、服务等领域创新，为医疗行业客户提供“银行+保险”的综合金融服务方案。

康杰在致辞中强调，医务人员秉持大爱无疆的精神，肩负着救死扶伤的神圣使命。浦发银行坚守“金融为民”职责使命，将医疗行业作为重点支持的客户群体，全力支持国家医疗事业的发展。未来，浦发银行将与中国太保寿险携手并进，不断提升服务医疗行业高质量发展的能力与水平，共同为推进健康中国建设、美丽中国建设、中国式现代化贡献上海金融力量！

《医护人员健康保障与风险管理白皮书》正式发布

国家卫生健康委卫生发展研究中心与中国太保寿险联合编制了《医护人员健康保障与风险管理白皮书》，在2023年关注医院行业养老保障的基础之上，进一步聚焦医护人员健康保障与风险管理，旨在发现和挖掘行业发展现状，提升医护人员健康保障水平，促进我国卫生健康事业持续健康发展。

国家卫生健康委卫生发展研究中心健康经济与保障研究部副部长郝晓宁、健康费用研究室副主任柴培培以线上线下联动的方式，介绍了《医护人员健康保障与风险管理白皮书》主要研究内容。《白皮书》显示，医护人员普遍存在不健康的生活方式，近60%的医护人员存在不同程度的健康风险问题，包括用餐不规律、每日饮水情况不达标调、每周锻炼不足和熬夜等问题。此外，医务人员补充医疗健康保险保障相对选择不足，58.60%的医护人员对购买重疾险的态度积极，多数医护人员更关注低支付保险金额和高配置保额，现有的商业保险对满足医护人员多层次、多样化的健康保障需求仍有很大提升空间。医护人员健康保障机制的完善，同样是稳定医疗人才队伍的必然要求，提升医护人员的健康保障水平，提供更加全面和多样化的健康保障供给，已经成为亟待解决的社会关切。

医护人员作为守护人民群众健康的重要力量，是国家“健康中国”战略建设的主力军。《白皮书》聚焦医疗系统辛勤付出的医护人员，全面分析了医护人员的健康现状、面临的健康风险，与当前健康保障现状，在此基础上，积极响应“健康中国”战略，实施大健康“352”战略，深耕健康养老领域，依托医护人员专属健康保障服务团队，为医护人员及家属提供一揽子解决方案，为医护人员赠送专属保障计划，包括医护人员专属健康保障、女性特定疾病保障、意外保障；设计医护人员定制化保障方案，提供医护人员个人税优健康险、个人养老金保险等政策性保险，创新场景化、个性化、精准化的健康保障模式，旨在完善更可持续、更具韧性的医护人员健康保障体系。

中国太保寿险、浦发银行相关负责人共同分享了服务“健康中国”关心关爱医护人员、金融合力助推医疗改革的新时代答卷，以“银行+保险”金融力量服务医疗客户，共同为医护人员提供并落实一揽子的健康生活解决方案。

中国太保寿险总经理助理代传江、浦发银行总行机构业务部负责人李喆代表中国太保寿险和浦发银行签署“浦发银行-太保寿险深化推进共同服务医疗客户合作备忘录”。双方作为上海国资委企业，积极响应国家“健康中国”号召，聚焦医疗健康领域加强合作，围绕客户服务、渠道建设、产品设计、生态打造等方面，协同做好医院行业服务，积极探索“银行+保险”生态融合新模式，拓展“银行+保险”金融服务新实践，谱写上海政府医疗援疆新篇章。

“义路同行·健康相伴”品牌系列义诊活动走进新疆

中国太保寿险牵头发起的上海医疗专家团，已与上海地区11家三甲医院多位专家建立深厚的合作关系，形成“义路同行”义诊服务品牌。近年来，中国太保寿险医疗专家团先后深入广西崇左、四川雅安、甘肃武威、甘肃临夏、内蒙古乌兰察布、贵州遵义等地区，为当地百姓提供了优质的医疗服务，搭建了与当地医疗机构交流、沟通的桥梁。

活动期间，中国太保寿险携手中国太保寿险上海医疗专家团数十位医疗专家，来到4000公里外的南疆地区，走进新疆喀什、阿克苏地区，开展“义路同行·健康相伴”品牌系列义诊活动，3天跨越800公里，来到喀什地区喀什市、巴楚县和阿克苏地区新和县塔什艾日克镇阿恰墩村，为当地居民提供了专业的医疗咨询与服务，现场慰问上海援疆干部，进一步彰显了广大医护人员“大爱无疆”的崇高精神。更是同时，也加深了中国太保寿险与新疆地区的深度互动和交流，搭建起了一座坚实的友谊桥梁。

中国太保寿险创新乡村振兴新模式

为积极践行国家乡村振兴战略，深入落实太保蓝一滴水公益计划，以保险力量支持“乡村振兴”“普惠金融”，守护人民美好生活，中国太保寿险“义路同行·健康相伴”义诊活动来到新疆行的第三站深入新和县塔什艾日克镇阿恰墩村。

中国太保寿险创新乡村振兴新模式，以举办乡村“医疗义诊大巴扎”，为新和县和阿恰墩的村民及驻村干部近400人，提供了覆盖全科、眼科、神经内科、肿瘤科、心内科、康复科、口腔科等18个科室的医疗服务。活动得到了当地政府及卫生健康委的大力支持，也受到了当地群众的高度赞誉,不仅为群众带来了优质的医疗服务，更为政府打开了满足老百姓医疗需求的新方向。

活动期间，中国太保寿险向驻村干部和当地群众捐赠了急需的医疗物资和生活用品。中国太保寿险新疆分公司向阿克苏地区新和县塔什艾日克镇中小学生赠送了价值4亿元人身意外伤害保险，进一步传递了爱心与温暖，展现了企业的社会责任与担当。

自太保蓝一滴水公益计划活动开展以来，一系列惠民举措在阿克苏地区新和县生根发芽、枝繁叶茂，积极争取各方力量，将公益活动和乡村振兴工作紧密结合。今年4月，太保蓝一滴水公益计划“我和南疆有只羊”公益羊养殖项目，计划投入资金130万元，帮助村民养殖1200只公益羊，并在年底保证全部实现销售，将助力阿恰墩村乡村振兴工作再上新台阶，以公益爱心助推强村富民，激发广大农民群众致富内生动力，促进乡村特色产业经济持续有效发展。

据悉，塔什艾日克镇阿恰墩村是中国太保寿险新疆分公司对口帮扶村，自2017年工作队入驻以来，累计派出驻村干部24人，投入惠民项目资金380万元，开展特禽养殖合作社、育肥牛养殖合作社、小微超市等脱贫项目，沉干部帮扶结亲贫困户1320人次，积极参与棉花采摘、秋收帮扶、冬煤捐赠等工作，将各项惠民利民工作落在实处。