詹启敏院士：弘扬医学人文精神 不负生命重托

8月19日是第七个中国医师节。为向医者致敬，由京东健康主办、人民健康支持的“医者有光——2024中国医师节特别活动”17日在北京举行。期间，中国工程院院士、中国医师协会副会长、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏向广大医务工作者献上寄语：“医师，是一个光荣而神圣的称号，承载着生命的重托和人民的期望。在医者的岗位上，你们见证了生命的诞生与离去，体会了医者的喜悦与辛酸。中国医师节，不仅是对你们辛勤付出的高度认可，更是全社会尊医重卫风尚的生动体现。”

在詹启敏看来，医学是一门充满人文精神的科学，除了具有科学技术的一般属性以外，还在于其是一门直接面对人的科学，既以人为研究客体，又直接服务于人。因此，医学比其他任何科学都更强调人文关怀。“今年中国医师节主题确定为‘崇尚人文精神，彰显医者仁心’，可见加强医学人文建设，已成为保障医疗卫生事业健康发展、推进健康中国建设的一项重要工作。希望各地医疗卫生机构以医师节为契机，激发医务工作者的积极性、主动性、创造性，弘扬崇高职业精神和‘大医精诚’医德医风，为增进人民健康福祉作出新贡献。”

“作为健康中国建设的主力军，广大医务工作者承担着全方位、全周期保障人民健康的重任。对医务工作者而言，医师节的设立，有助于提升职业荣誉感，推动全社会对医生群体的关爱，加强医生行业的职业精神建设。同时也提醒我们，应该自省、自律，只有这样才能不辜负‘性命相托’的重任。”詹启敏说。