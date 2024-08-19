“医者有光——2024中国医师节特别活动”在京举行

生命最初的一声啼哭，由他们开启；成长路上的磕磕碰碰，有他们守护；突如其来的病痛折磨，有他们陪伴……我们一生的旅程，都离不开医生的护佑。

在第七个中国医师节到来之际，8月17日，由京东健康主办、人民健康支持的“医者有光——2024中国医师节特别活动”在北京举行，院士专家及数十位医务工作者齐聚一堂，弘扬医学人文精神，致敬每一份医者仁心。

“医学是一门充满人文精神的科学，除了具有科学技术的一般属性以外，还在于它是一门直接面对人的科学，既以人为研究客体，又直接服务于人。因此，医学比其他任何科学都更强调人文关怀。”中国工程院院士、中国医师协会副会长、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏说，今年中国医师节主题为“崇尚人文精神，彰显医者仁心”，可见加强医学人文建设，已成为保障医疗卫生事业健康发展、推进健康中国建设的一项重要工作。希望各地医疗卫生机构以医师节为契机，激发医务工作者的积极性、主动性、创造性，弘扬崇高职业精神和“大医精诚”医德医风，为增进人民健康福祉作出贡献。

努力做一个好医生，是行医的朴素追求，也是千千万万医务工作者执仁心、行仁术的动人写照。活动邀请来自全国各地、奋斗在一线岗位的医生代表来到现场，并对“守护健康的白衣卫士”“扎根基层的健康使者”“心怀大爱的宝藏医生”及“仁心守望的口碑医生”代表致敬。他们科室不同，经历不同，却有着相同的初心与使命。“我儿时的理想就是学成归来，让父老乡亲在家门口就能享受到高质量的医疗服务。而现在，我做到了。”面对掌声与荣誉，一名“扎根基层的健康使者”谦逊地说，“我只是尽了医生的本分。”

为营造尊医重卫的良好社会氛围，医师节到来前夕，人民健康、京东健康、新浪新闻共同发起“谢谢你，我的宝藏医生”医患故事征集，总曝光近9000万人次，话题互动量超20万人次，参与用户超8万人，发布故事近10万个，覆盖近3万家医院、超40个科室。“大夫特别负责，我有什么不懂的问题都可以问他。”“幸福生活的背后离不开医护人员的无私奉献。”现场以视频形式对征集情况进行总结展示，一条条留言，是网友的真情实感，也是医患关系的真实写照。

近年来，“互联网+医疗健康”取得快速发展，特别是在满足老百姓日常就医看病需求方面，发挥着不可忽视的作用。“有了在线问诊，大家可以随时随地通过网络平台，精准找到专家咨询，减少了就医成本。线上线下一体化服务体系，更为患者提供了一站式就医解决方案。”“对医生而言，互联网医疗解决了患者院内就诊等待时间长的难题，一定程度上实现了诊疗资源的跨时空配置，提升了工作效率，使医生的价值最大化、服务最优化。”“人工智能技术和医生的临床经验相结合，极大的提升了线上诊断的准确率，同时也为互联网医疗向更安全、更高效发展提供了助力。” 三位在京东健康互联网医院执业时长超过五年的“大佬医生”分享了自己的线上问诊经历。

现场，京东健康互联网医院“产品体验委员会”受聘仪式及“全职医生专家”聘任仪式同步举行。“希望通过产品体验委员会，让医生深度参与到京东健康产品设计全流程中，使产品更加贴近临床需求，也让患者收获更优质的健康服务体验。未来，我们也将借助大数据、人工智能等先进技术，为医生打造更专业、更全面、更智能、更前沿的医疗系统。”京东健康技术产品部医疗服务产品负责人袁晓春介绍说，京东健康也希望能够得到更多专家的帮助，共同致力于平台诊疗服务能力及标准的专业输出、诊疗产品创新和平台的长期能力建设。

活动尾声，大庆油田总医院谌彪医生风趣幽默、妙语连珠，通过一段脱口秀，分享了自己从医的初心故事；全职医生饱含深情，献上精彩的诗朗诵，赢得阵阵掌声。

“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰。”医学是饱含人文精神“温度”的技艺，而医者，也在用各种形式诉说着与患者之间的一场场“双向奔赴”，不只在医师节这一天。