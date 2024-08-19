致敬白衣天使，推动医学人文精神蔚然成风

医师，一个守护生命、保障人民健康的崇高职业。他们日夜坚守在疾病防治第一线，用妙手仁心驱除病魔，用温暖和关怀给患者提供精神慰藉，用大爱与担当守护人民健康。8月19日是第七个中国医师节，我们向白衣天使致敬，祝医务工作者们节日快乐！

今年医师节的节日主题是“崇尚人文精神，彰显医者仁心”。人文是医学的本质属性，崇尚医学人文精神，就是要坚定“生命相托、永不言弃”的信念，坚持以人为本，以德为先，用心用情用力履行“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”的职责，不断丰富拓展新时代医者仁心的内涵与价值。

医学人文精神，源自医务人员的大爱与担当、奉献与付出。从钟南山院士“哪里有危险就去往哪里”的坚毅逆行，到张伯礼院士行大医之道传承中医药文化；从在手术台上战斗了一辈子“视生命为使命”的“中国肝胆外科之父”吴孟超，到眼科医生陶勇走出“手伤”阴影以“天下无盲”为己任，继续医学事业……这些医师队伍中的优秀代表坚持人民至上、生命至上，心怀“国之大者”，忠诚护佑着人民的健康，在平凡岗位上作出了不平凡的贡献，获得了党和人民的肯定和认可。广大医务人员锚定榜样坐标，尽心竭力为广大人民群众带来平安与健康，展现了高尚医德和浓厚的人文情怀。

党的十八大以来，一系列加强医师队伍建设的举措扎实推进，医师队伍的人员结构显著改善，医德医风建设长效机制日益健全，医师职业素养和医疗技术水平不断提升，医师队伍的获得感和职业荣誉感不断增强。与此同时，一些地方仍存在医师心理压力过大、超负荷工作、休息时间不足等现象。对此，各地应高度重视，并采取切实措施加以解决。

改革是发展动力，也是解决一切问题的“金钥匙”。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“深化医药卫生体制改革”“深化以公益性为导向的公立医院改革，建立以医疗服务为主导的收费机制，完善薪酬制度，建立编制动态调整机制”，等等。这些重要安排为加强医师队伍建设，推动医学人文精神蔚然成风提供了指引和保障。

将医药卫生体制改革向纵深推进，需要大力促进社会共治、医防协同、医防融合，加快优质医疗资源扩容，增加优质医疗资源供给。以深化公立医院薪酬制度改革为抓手，建立健全体现岗位职能和技术劳动价格的薪酬体系，进而从提升医务人员的薪酬待遇、发展空间、执业环境等方面发力，为他们排忧解难、减负赋能，进一步调动他们的工作积极性和主动性，引导和激励更多优秀人才学医从医，广大医师更加崇尚人文精神，践行仁心仁术，为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

让医学人文精神蔚然成风，需要广大医师坚守医者初心，勇担健康使命，争做医学人文精神的崇尚者和践行者，精研医术，崇德尚廉，加强人文关怀和健康知识宣传，持续提升医疗服务质量。

让医学人文精神蔚然成风，离不开社会对于医务人员的关怀和支持。我们每个人应充分理解医师群体面临的压力，体谅他们的艰辛，弘扬尊医重卫的优良传统，把尊敬之声、礼赞之行落到实处，为他们治病救人营造良好工作环境，让广大医务人员安心、放心、舒心从事救死扶伤的神圣事业。让我们对医师的关怀和支持不只在医师节，而是要渗透到每一天。