湖北十堰：移动体检助健康

【暑天里的感人瞬间】

“真没想到工会能安排体检车上门来体检！”湖北省十堰市快递员靳梦迪手拿体检单站在体检队伍里，与一旁的另一名快递员聊起了家常。

“可不是嘛！工会还为我们每人交了400元体检费，别提多贴心了！”快递员刘磊高兴地说，“我都好几年没体检了，这次借着工会送的福利，正好了解一下自己的身体状况。”

近日，一辆移动体检车开进十堰市快递物流园，为快递员上门做体检。得知这个消息，来自9家快递企业的百余位快递员纷纷赶来，于阴凉处排起了一条“七彩长龙”。

结合快递员群体的职业特点，十堰市总工会组织十堰市太和医院健康管理中心的医生，为快递小哥进行了血常规、心电图、彩超、常规内外科等多项目检查，并提供中西医问诊、健康咨询等服务。

同时，十堰市总工会还为快递小哥们送上防暑降温礼包、矿泉水、药品等物品，叮嘱他们在高温天气下要注意防暑降温，合理安排工作与休息时间，还协调专业人士就快递小哥普遍关心的维权服务、困难帮扶、互助保障等问题进行解答。

“这份‘健康清凉大礼包’让我们在炎炎夏日感受到阵阵清爽，被关怀的感觉真好。”十堰极兔快递员甘凯说。

今年以来，十堰市总工会聚焦新就业形态劳动者职业特点，深化关爱新就业形态劳动者“暖新服务季”活动，已筹集40万元为1000名新就业形态劳动者提供免费的健康体检服务。

（本报记者 张锐 王建宏 本报通讯员 曾雨）