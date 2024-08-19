河北加强养老服务人才队伍建设

本报石家庄8月18日电 （记者史自强）日前，河北省民政厅、省人社厅等部门联合出台措施，加强全省养老服务人才队伍建设，并提出相应目标：到2025年，以养老服务技能人才为重点的人才队伍规模进一步发展、素质稳步提升、结构持续优化，人才对养老服务高质量发展的引领支撑作用明显增强；到2035年，支持养老服务人才发展的政策环境、行业环境、社会环境持续改善，养老服务人才培养、使用、评价、激励制度机制更加成熟定型。

河北将发挥院校主渠道作用。大力发展养老服务职业教育，在10所高职院校和技工院校增设养老服务相关专业。鼓励养老服务机构与京津冀地区高校对口建立养老服务人才引进对接机制。

鼓励跨行业引进人才。支持养老服务机构与家政服务等机构开展合作，引导人才转型从事养老护理相关工作。支持养老服务机构依照有关规定引进医务人员。鼓励退休医生、护士到养老服务机构内设的医疗机构执业或提供技术指导、技能培训。

补齐农村地区短板。针对农村地区养老服务人才短缺实际，加大政策支持力度，引导更多有能力、有意愿的剩余劳动力、留守妇女、低龄老年人提供养老服务。支持各地开展劳务协作，注重吸纳脱贫人口和防止返贫监测对象到养老服务岗位就业，促进养老服务人才有序流动。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 13 版）