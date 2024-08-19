发展夜经济 消费添活力

余晖渐退，天色愈发昏暗。重庆南岸区南滨路，在车水马龙中热闹了起来。

灯光次第亮起，街头一片流光璀璨。位于龙门浩街道一天门社区的雨树餐厅里，座无虚席，人声鼎沸。坐在露台，长江尽收眼底，对岸，万家灯火。

“嗞嗞嗞……”滚烫的炭火，冒烟的烤肉，欢声笑语在觥筹交错中弥漫。雨树餐厅负责人卢千跑上跑下，热情招呼，忙得晕头转向。

背靠南山、面朝长江，俯瞰南滨路，这条呈长条波浪形的滨江路，一侧是波光粼粼的江水，一侧是古色古香的吊脚楼。“南滨路已建成约22公里的消费聚集区，我们在空间上根据不同业态进行合理布局。”南岸区商务委副主任刘江勇说。

南滨路上有若干个制高点，雨树餐厅所在的一天门社区就是其中之一。“2018年，社区从企业手里接管了这片山顶荒坡的属地管护权，我们想打造独特的环境景观，变荒坡为景点。”龙门浩街道一天门社区党委书记孙林凯说。

曾经杂草丛生的山顶荒坡摇身一变，有了绿色的草坪，遍地是白色帐篷，搭建了长廊，还修了两个小木屋。目之所及，2000多平方米的地方，绿树成荫，仿佛置身于一大片森林。

长夜漫漫，如何让食客留的时间更长？餐厅丰富场景，引入音乐人，定期举办音乐会；丰富餐食，加入炭火烤肉等菜品。白天在草坪上围炉煮茶，到了晚上，吃烤肉喝小酒，吹着江风，听着音乐，欣赏夜景。

“夜食”是夜经济中浓墨重彩的一笔，“夜娱”“夜购”也让夜经济焕发光彩。沿着青石板路拾级而上，就来到了南滨路上的临崖老街——龙门浩老街·下浩里。这里占地35.7亩，坐落着69栋建筑，错落有致、古朴风雅。

看了看手表，已临近22时，但下浩里仍旧灯火通明。抬眼望去，入驻店铺里，有咖啡馆、餐吧、小酒馆、杂货店、鞋店等。随手推门而入，来到一个标本工作室。货架上、橱窗里，摆放着蝴蝶标本、蒲公英标本等各式各样的动植物标本。一个50平方米的店铺，此时此刻，被人挤得水泄不通。

老板是一个年轻姑娘，名叫曾进，她笑着说，“店铺6月份才开业，两周时间销售额达到3万多元，单日最高营业额超过4000元。”

走出老街，只见南滨路道路两侧“星光点点”，定睛一看，篷布呈“一”字串联铺开，手工饰品、竹编昆虫、非遗糖画、炭烤小摊琳琅满目。依托南滨路沿线，南岸区开展“不夜南滨生活节”，彩虹集市、“有好市”夜市等遍地开花……烟火气市集里人头攒动，反映出夜经济的红火。

2024年上半年，南岸区在“黄金四小时”（即18时至22时）的销售额占全天的60%左右，夜间消费市场总规模约90亿元，同比增长5%；2/3以上的餐饮营业额在夜间完成，夜间餐饮消费市场约20亿元。围绕“夜食”“夜游”“夜景”“夜读”“夜市”等消费元素，南岸区依托南滨路的地形特色，整体设计和打造夜间景观，形成了丰富的夜经济场景。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 06 版）