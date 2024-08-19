好医生应该是什么样的（新视野）

又是一年医师节，这个节日对医生们来说，与普通的日子似乎没有太多的区别。

一篇统计文献显示，在医院患者及亲属中，经常出现的高频话语分别是“这是她最后一次探望父亲”“刚刚签完一份不抢救知情同意书”“她正在为呼吸机上那孩子忧心忡忡”等。我们的医务工作者每天都在为解决这些病痛探索着、忙碌着、奉献着。

经常有人说，医生是上天赐给人类的礼物。当一个人生命垂危的时候，在所有认识和不认识的人中，医生是最希望他/她活下来的人。因为对于医生而言，最大的快乐就是治病救人。所以，医生应该也值得被尊重，这是一个社会文明进步的标志。

医术又称为仁术。在中国，自古就有尊重医师的美德。“夫医者，非仁爱之士，不可托也；非聪明理达，不可任也；非廉洁淳良，不可信也。”宋代范仲淹更是将“良医”与“良相”相提并论，说明自古以来对医生的尊重无以复加。

怎样才能成为一名好医生？我突然想到孟子的一段话：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”良知、良能，大概是对医生最本质的要求。

好医生一定是极有同情心的。医学的本质是仁爱，医生的工作对象是生命。医者的仁心仁德不仅体现在对病患的治疗行为上，更重要的是对患者无穷的关怀和悲悯之心，真正“见彼烦恼，若己有之”。在医学无能为力时，有时爱和慈悲能达到技术无法触及的边际。

好医生一定是极有道德心的。道德心在医生行医行为中的体现就叫医德。中外医学都非常重视医德。唐朝名医孙思邈名著《大医精诚》，重点强调的就是医术上精益求精，医德上诚心诚意。希波克拉底的誓言，每个医学生都会铭记。其实，对医生道德心的要求，不论民族、不论中外，强调的总是尊重患者、尊重生命。

好医生一定是极有进取心的。医学是最不确定的科学，从理论上讲，它可能无法像物理学、数学一样被精准重复；在临床实践上看，它有时也有可能无法原样复制。同样的疾病，不同的患者进行同样的手术，有时疗效可能千差万别，这就是医学的不确定性和复杂性。

虽然经过几百年的发展，现代医学对生命的理解已经从分子、细胞层面扩展到网络、单元层面，但面对复杂的生命体，我们的认知只是冰山一角。面对许多疑难杂症，医生永远不可能等全部掌握了疾病信息后再开始治疗，在“不确定性”中寻找“确定性”是每一位医生时常面对的问题，而这始终离不开学习。终身学习，是医生的职业需要、是医术的精进之道，只有时刻保持进取的心，才能勇攀医学高峰、勇闯生命禁区。

好医生一定是极有责任心的。我国已故医学家吴阶平曾说过：“造成误诊的原因是多方面的，但人的因素是第一位的。”事实上，误诊率较高的医生往往不是技术最差的医生，而是责任心最差的医生。灵巧的手术刀可以制造幸福，也可以制造痛苦。对医生来说，责任心有时比技术更为重要。

好医生心中一定是装着“大我”的。每逢大灾大疫，挺身而出的总是我们的白衣天使，用他们专业的技能、无私奉献的精神，守护着人民的健康。

夜幕已经降临。病房的灯光变得柔和，医生的白大褂在灯光下显得格外温暖，他们轻轻地安慰着每一位患者，用温暖的话语驱散他们心中的恐惧。每一次夜查，都是一次心灵的抚慰。手术室里，医生们的双手在无影灯下舞动，每一次切割、每一次重建、每一次缝合，都充满了对生命的敬畏。

早秋的夜晚星星闪烁。结束了一天繁重工作的医生们拖着疲惫的身体走出了医院的大门。在这个属于他们自己的节日里，患者真诚的感谢、学生的热情祝福，正成为他们前行的力量和巨大的精神支柱。天空中，划过几颗流星，刹那间成了永恒，仿佛在记录着这些用生命守护生命、用生命陪伴生命、用生命延续生命的故事。

又是一年医师节。

（作者为北京市医院管理中心二级巡视员）