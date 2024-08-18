首先，我们每三个月要更换一支新牙刷。如果发现牙刷的刷毛已经变得凌乱，就要及时更换。

其次，一支好用的牙刷，要满足以下条件。

较硬的刷毛虽然清洁效果更好，但对牙齿的磨损和伤害也更大。在购买牙刷时，可以用手指压一下刷毛，如果手指有刺激感就表示太硬，不建议购买。刷毛太软，使用者不好掌握刷的力度。刷得太轻，清洁不彻底；用力过大，会损伤牙龈。因此，建议选择刷毛软硬度中等的牙刷。刷毛在切割后会出现尖锐的切口，最好选择经过打磨处理的刷毛。

平整型 这是最常见的一种刷头，刷毛排列平整，基本可以满足日常清洁需要。

波浪型 刷毛呈波浪型起伏排列，更贴合牙齿弧度，容易接触到牙齿相邻的位置，刷毛的清洁力也稍强一些。

顶端毛束特长型 更多被应用于正畸牙刷，能清洁到普通牙刷清洁不到的位置。

交叉型 采用多材质的刷毛组成的刷头，清洁效果更好。

杯型刷毛呈圆形杯状排列，可以包裹住牙齿，有效清洁牙齿表面的污垢。

牙刷的刷柄，应便于握持，且有防滑设计，以防止刷牙时牙刷滑落。市面上常见的牙刷刷柄有直线型和角度型两种。使用直线型刷柄时，不好掌握力度；使用角度型刷柄，更容易到达菌斑区域。要注意的是，牙刷的刷柄与刷头形成的角度以17～20度为宜。

有人担心电动牙刷会把牙齿刷坏，这实在是多虑了。目前，主流电动牙刷分为旋转式和声波振动式两种。这两种电动牙刷的力度差别不大，但平均刷力都低于手动牙刷，对牙齿的损伤更小。

选择一款机身振动小、噪音小的电动牙刷，不仅可以避免长期使用牙刷导致手掌发麻的情况，还可以避免因噪音太大而影响心情。而电池决定了电动牙刷的续航能力和使用寿命，建议大家选择感应式充电的电动牙刷。

Tips

刷牙不能蘸水，是真的吗？

有一种说法是刷牙时蘸了水，就白刷了。因为牙膏蘸水会很快起泡，让人误以为已经刷够了，实际上还没起到去污的作用。其实，牙膏不是靠泡沫清洁牙齿的，而是靠牙膏的清洁成分以及牙刷与牙齿的摩擦。刷牙时即便不蘸水，口腔中也会分泌唾液。所以，是否蘸水对牙齿清洁没有直接影响，关键是要保证每次刷牙刷够3分钟。不过，某些脱敏牙膏和美白牙膏的有效成分遇水后会快速分解，使用这些牙膏刷牙确实不宜蘸水。

来源：《大众健康》杂志

作者：北京市东城区崇文口腔医院 仲崇文

审核：国家健康科普专家库成员、北京协和医院口腔科教授 万阔

策划：余运西 王宁