你是“拖延症晚期”吗？其实不是因为不自律！

现代人，尤其是年轻人中流行一种行为模式，叫“拖延症”。简单描述就是陷入一种“明明知道要做什么但就是没有去做”的状态，给生活、工作带来很多麻烦，进而出现自责、内疚、焦虑、悔恨，甚至暴饮暴食等行为。拖延症或者暴食症的人每次来倾诉，他们都会毫无疑问陷入自责的状态，很多人觉得自己不够自律，事实真的如此吗？

两个内在自我在打架

在因为自律或者拖延问题来找我咨询的年轻人中，都存在这样一个现象：他们身上似乎都存在着两个自我，一个自我是要求性的自我，一个自我是丧失行动力的自我。这情况很像一辆车，“要求性的自我”不停踩油门，要求自己赶紧前进，但“丧失行动力的自我”拖着庞大的身躯，一动不动。于是“要求性的自我”开始不满、指责、失望，“丧失行动力的自我”充满无力感，觉得自责但又无法迈出改变的第一步。

为什么这两个自我一定要不停吵架呢？不能好好合作，把力气用在解决问题上吗？

我让我的来访者放下“不够自律”这个归因，让他们只是谈谈对无法行动的感受时，他们说了很多：

“上司总是对我的工作不满意，我对上司有很多愤怒，压力很大又对自己没有信心”；

“我对自己的复习没有信心，不知道如何面对漫山遍野没有掌握的知识点”；

“做这个任务真的是太难了，我害怕去面对它”；

“我其实根本不想做这份工作，但又找不到更好的工作。”

……

一切的一切，只在于那个具备行动性的自己遇到了困难，但是他们不知道如何去面对和克服，甚至他们意识不到这些困难的存在，因此无法很顺利地把它言说出来，除非多方引导，所以他们只是简单地把这些归因为“是我不够自律”。

与早年的家庭成员关系模式有关

这种两个内在自我打架的现象是怎么来的呢？有一部分原因在于自己与家庭成员的关系，尤其是跟父母早年关系模式的内化，“要求性的自我”一般代表着父母早年对待我们的模式，“行动性的自我”是我们真实的样子。

还原为父母跟孩子相处的模式就是：每当遇到问题，父母会通过让孩子达到自己的要求来解决问题，如果孩子达不到这个要求，父母就会非常不满，甚至不停攻击孩子。

总而言之，当一个孩子总是被塑造成一个“应该的孩子”，而非“现实的孩子”，他不好的状态是不被接纳和认可的，这等于把他们扔进了自责和焦虑里，他就很难学会如何处理自己的状态，他们不知道去觉察自己的内心，去寻找问题出在了哪里，更不用提去寻求帮助了。

让“缺乏行动力的自己”说话

在每个自责的人的心里，要求性的自己的声音盖过了一切，那些“你应该是什么样子”“你现在应该做什么”的指责声压过了一切。所以，你必须首先尝试不过度关注这些声音，要让那个缺乏行动力的自己说话，听听他为什么丧失了行动力。以我为例，比如我最近懒得写文章，可能是因为以下原因：

情感枯竭、激情消失，找不到感觉了；

觉得别人写得好，对自己的水平不满；

日复一日，越写越重复，玩腻了；

最近太忙了，单纯就是累了。

我们缺乏行动力，往往是因为在行动面前有很多的障碍和情绪没有被清扫和处理，但是我们并不自知，我们可能滑入到另一种无效的处理模式里，这就跟“厨房下水道堵了，你却不停责怪抽油烟机”的道理一样。

所以，这绝不仅仅是不自律的问题。面对你真实自我的声音，你才知道真正的原因在哪里。

背后是对自身感受和意志的忽视

看到这里，或许你已经明白了如何才能走出拖延症：

1.看到自己的意志和感受

拖延症的本质是反抗自己对自己控制性的强迫性的要求，是想要事情按照自己的意志来，而不是被强大的超我所控制，去为别人的意志努力。所以在一个拖延的背后，有长久的对我们自身感受、意志的忽视，要真的看到这一块，去重视尊重自己的感受，而不是要求，拿回我们真正人生的决定权，才能从根本动力上解决拖延的问题。

2.当我做不到的时候，我需要更加支持接纳自己

在拖延症来访者身上会看到，当他们达不到自己的要求、完不成目标时，对自己是无法接纳的，一遍遍攻击、数落自己，从来不曾试图去理解自己。

这其实就是在重复早年他们跟父母的关系模式：父母只对你提要求，达不到要求的时候他们就会攻击你，认为你不好，让你充满内疚和自责。他们从没有试图去理解你，一起帮助你去了解做不到背后的原因，一起去克服问题。他们从来没有给过自己支持和接纳的力量，抱持自己做不到的一面，耐心去寻找原因、解决问题。

所以，拖延意味着我们需要去改变我们自己跟自己的关系模式：当我做不到的时候，我需要更加支持接纳自己，我需要更多的爱和关怀，需要帮助，需要一个托底。

3.要正视自己“不够上进”的一面

有拖延症的人一般都非常上进，他们经常把自己的日程安排得很满，对自己的要求很高，把很多事都分为正经事和不正经的事，都很害怕自己“堕落”的一面，不能不干正经事。

实际上，人性既有上进的部分，也有贪玩的部分，如果父母只允许上进的部分，而正常的贪玩的部分被视为不好的，我们就会对自己贪玩的这部分充满内疚感，觉得自己在堕落。

但是我们其实又需要不够上进的这部分，于是只能通过拖延这种被动的方式去实现。

也就是说，如果我们的意识层面不允许自己休息，那么潜意识就只好通过其他途径命令我们休息。

本质上，没有人的生命力是萎缩的、颓废的或是抑郁的，只是如果我们总是识别不出我们展现生命力的独有方式，识别不出自己的需求、渴望，那么我们可能就只能用一种歪曲或者伤害的方式偷偷地展现了。

学会玩出乐趣和高度

在有些人眼里，只有上进学习、干活才是正经事，一切玩的本能的事情都成了不正经的事。

我们确实要去完成很多重要的事情，但首先要与这些事建立联结和兴趣，这种联结需要的是本能的力量，而不是自律等理性的力量。也就是说，你只有真正热爱一件事，玩进去、钻研进去，做起事来才能真正不费力气。

有所成就的人做事从来不是靠强逼自己来实现的，而是发自内心喜欢他们在做的事。他们靠本能做事，他们“玩”进去了，所以潜力无限。

玩是一种本能，也是一种天赋，是我们人类自带的学习能力，在这一点上，我们实在应该回归到一个孩子的天性上。在拖延症的来访者身上，大概从小就没被允许痛快地玩够，不被允许玩，以至于他们竟然把世界上最有趣的事情当成“堕落的事情”。

所以，克服拖延症的终极妙招就在于“举重若轻”：学会玩，玩出乐趣，玩出高度，玩出自我，玩出深情，玩出成功。

文/李国翠（资深心理咨询师，曾出版心理学领域著作）