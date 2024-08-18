最近，“朋克养生”在年轻人中大火，不同社交媒体上，关于年轻人养生的相关词条也是大家讨论的热点。在某社交媒体上，关于“朋克养生”的定义是这样的：年轻人明知道自己生活习惯不健康，但是又懒得改，于是做一些自认为可以弥补的行为，以求获得心理安慰的独特养生方式。

先来看看网友总结的“朋克养生”典型表现：

忍不住喝“小甜水”，就喝0卡汽水、代糖饮料；

忍不住喝奶茶，就点“少冰、少糖”的；

熬最长的夜，再敷“熬夜发光”面膜；

保温杯里泡最浓的枸杞参茶；

爆辣火锅不小心吃多了，就多吃两片健胃消食片；

吃完烧烤，下一顿就多吃点绿叶菜；

白天喝咖啡没忍住选了冰美式、冰拿铁，晚上必须热水泡个脚；

感觉自己没好好运动，所以每天练一段养生操，不然就浑身不舒服；

……

这是不是养生中的你和你朋友？

年轻人用自己的方式诠释着养生，让养生这个相对传统的概念变得更加有趣和新潮了，也反映了年轻人对身体健康和良好生活方式的渴望。

不过，“朋克养生”可能带来的问题也是存在的。一方面，一些人可能只是在追求形式上的养生，而忽略了真正的健康生活方式。例如，过度依赖保健品、盲目跟风某种养生方法等，比如中药奶茶、红枣冰糕等，它们的实际调理效果有多少就有待评估证实了；另一方面，在消费主义文化的影响下，商家们也敏锐捕捉到了年轻人的需求，推出养生产品和服务，从养生茶、保健品、按摩椅到各种课程，我们也要学会保持理性，用科学的态度去鉴别。

“朋克养生”是一种有趣的现象，但要想真正关照自己的身体健康，还是要了解健康的生活方式，如合理饮食、适量运动、充足睡眠等，同时保持良好的心态，避免过度焦虑和压力。

文/本报记者 雷若彤