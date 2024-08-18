除了欣赏“出淤泥而不染”的美丽花朵、了解悠久的古莲文化，浑身是宝的莲经过科技力量不断加持，生产出的相关产品层出不穷，让消费者爱不释手。

荷花是中国十大传统名花之一。从7月开始，它就在大江南北陆续绽放，成为夏天的经典风景，全国各地的荷花节（展）因此成为不少游客暑期游览的首选项目。除了欣赏“出淤泥而不染”的美丽花朵、了解悠久的古莲文化，浑身是宝的莲经过科技力量不断加持，生产出的相关产品层出不穷，让消费者爱不释手。

赏荷场景更多元

“这是山东梁山古莲，那是开封古莲……”在国家植物园南园，中国科学院植物研究所工程师吴倩手指古莲池中的莲花向记者介绍，植物所收集保育有8种不同产地的古莲，山东章丘古莲、大连普兰店古莲、北京太舟坞古莲和北孙各庄古莲近几天相继开放。

“人们来看古莲，最好奇的是它顽强的生命力。在泥土中埋藏千百年的莲子，一朝得见阳光，经人工破壳，即跨越千年再现芳颜，令人慨叹大自然的神奇。”吴倩说，这些古莲经碳14推测，少则100多年，多则上千年。无论是科普研学还是赏花打卡，来国家植物园南园古莲池观荷，近年来成了北京暑期的一道风景。

赏荷不止古莲。大暑过后，北京圆明园、颐和园、北海公园等地荷花盛放。北京西城区居民聂冉再一次来到顺义区牛栏山镇北孙各庄村古莲池拍荷花，她说：“多好看！每每端详高洁、灵动的荷花，对我而言都是夏天里很有仪式感的一件事儿。”

上海松江区辰山植物园里的国家荷花种质资源库栽培有1000多个荷花品种，培育了40多个新品种。“莲分亚洲莲和美洲莲两种，这朵黄色的荷花就是由美洲莲和亚洲莲杂交而来。”中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山植物科学研究中心研究员田代科介绍。

新品种的研发，推动了上海荷花旅游业的发展。上海古猗园的荷花展已举办了12届，上海松江新浜镇不断引种新品荷花，其多年举办的荷花展（节），如今已更名为上海荷花节。

“近几年我们选育出20余个长花期‘秋荷’新品种，在长江中下游使荷花花期由3个月左右延长到5个月至6个月，突破了赏荷的季节限制，可以观赏至11月中下旬。”中国科学院武汉植物园研究员杨美介绍，“以后，即使在萧瑟的秋天乃至初冬，人们依然可以看到‘青荷盖绿水，芙蓉披红鲜’的美景。”

在重庆昌州古城，重庆市雅荷水生花境园艺工程有限公司打造的“荷塘夜色”项目，不仅荷香十里、景色优美，还在风景中加入风味小吃街、儿童娱乐区、喷泉广场等元素，成功把昌州古城变为人们愿意一来再来的网红打卡点。

荷莲产业链延长

近年来，鲜切荷花成了花卉市场新宠。在苏州的花卉交易市场，生意好的花店一天能卖掉七八百支荷花。线上平台和线下市场同样热销，在一些电商平台，商家推出的荷花花束基本都与莲蓬混搭，价格在几十元到上百元不等，显示出荷花鲜切花市场的多样化需求。

“今年，我们有20多个自育荷花鲜切花新品种投入市场，每天销量在500支左右，其中有9个是首次上市。”南京农业大学园艺学院兼职教授、南京艺莲苑花卉有限公司董事长丁跃生告诉记者。

在南京江北新区艺莲苑公司荷花基地，深红、粉白、亮黄、浅绿及紫白相间的稀有荷花新品种令人过目难忘。据介绍，30多年来，艺莲苑公司共选育荷花新品种500多个，这些中国莲与美洲黄莲、泰国热带型荷花进行远缘杂交后的新奇品种，自然获得了市场追捧。

“他家的荷花真是太特别了，竟然还有绿色的荷花！即便价格贵一些，我还是忍不住买来欣赏。”资深花卉爱好者、北京市丰台区居民康甜甜说。

“我们研究组基于‘全株利用’的理念，紧扣茶莲生产薄弱环节开展技术攻关，筛选出高类黄酮含量、高生物碱含量的荷叶茶用、莲子心茶用优良品种和品系，优化了荷叶茶、莲子心茶的制作工艺，并不断探索荷花的组培快繁技术。我们的荷叶茶生产工艺成果，已经在白洋淀等地转化并投产。”中国科学院植物研究所研究员王亮生介绍。

位于河北雄安白洋淀的绿之梦农业开发有限公司，是一家生产荷叶茶等相关荷产品的企业。该企业相关负责人介绍，白洋淀现有荷花面积约8万亩，年销售荷叶茶总量约400吨。目前已形成集种植管理、采收、运输、加工、销售于一体的全产业链。

福建建宁是“贡莲”的故乡，建宁通心白莲已有1000多年种植历史。“市场需要什么，我们就研究什么。”建宁县农业农村局莲科所所长魏英辉告诉记者。如今，他们已经开发出速冻鲜莲、莲子露、营养莲子米粉、莲藕粉等建莲系列产品40多种，产品远销日本、美国、东南亚等十几个国家和地区。他们还将建莲产业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，打造莲子产业园、建宁贡莲小镇，形成休闲养生农业与乡村旅游互动新格局。2023年，建莲全产业链产值达26亿元。

科技助力荷经济

“莲藕是我国的传统水生蔬菜，目前我国莲藕种植面积700万亩至800万亩，产量1400万吨，产值400亿元以上，其中出口额2.5亿元左右。”武汉市农业科学院蔬菜研究所研究员柯卫东说。

“湖北水生蔬菜科技创新团队针对莲藕产量低、入泥深、采挖难等生产上的问题，选育出高产、优质、入泥浅、专用化系列莲藕新品种近20个，入泥深度由40厘米减少到30厘米，适宜机械化采收，每亩节本增效200元。这些莲藕新品种目前已推广至10多个省份。”柯卫东说，“如今全省从事莲生产的新型经营主体近千家。湖北已实现一年365天都有鲜藕供应，莲加工产品新品迭出，总产值超过100亿元。”

“以前，藕带的食用时间特别短，似乎夏天还没过完，市场上就买不到藕带了。现在好了，整个夏天，线上线下都可以买到新鲜藕带。”北京市朝阳区居民张颖说。

素有“莲乡”之称的江西广昌，是莲子产量最高的地区之一。8月，农民已在采摘莲子，这些地区莲子采摘可持续到10月中旬。

广昌县致纯食品股份有限公司是一家致力于莲系列食品深加工和销售、莲文化创意休闲旅游开发等的综合型食品企业。公司与南昌大学等高校达成产学研合作，成立了“籽莲食品研发中心”，围绕大健康养生理念，开发出莲子汁、荷叶茶饮料、爽茶、绿色广昌通芯白莲等系列产品。“如何去掉荷叶中的苦涩味等，只能求助于科技不断创新。标准化生产白莲系列食品、向市场推出符合大健康营养理念的养生休闲莲饮品，是公司努力的方向。目前，公司已申报国家专利26项，其中发明专利3项、实用新型专利20项、外观设计专利3项。”该公司董事长陈荣华说。

中国花卉协会荷花分会会长、西南林业大学园林园艺学院院长陈龙清认为，我国荷莲产业链已越来越长，形成了效益好、品种多、业态新的荷花经济；在茶产业、中医药产业、文创产业及大健康产业中，荷花展示出的园艺疗法和康养潜力，都显示了荷花消费的无限可能。