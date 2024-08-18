深挖“夜间漫步”新商机

夏秋之交，多地打造的“Night Walk”（夜间漫步）热度上升，消费热点正从传统景区、公园向夜市、小吃街延伸。美团数据显示，6月以来，Live house和清吧订单量同比增长三成。

夜间漫步为何火遍全国？夜间漫步季节性明显，夏秋季夜晚温度较为适宜，漫步在璀璨灯光下，有着与白天不一样的感受，有助于人们放松身心。尤其是三五好友或一家人一起，漫步过程中还可品尝美食、茶饮，不仅可以享受快乐时光，也满足了社交需求。因此，夜间漫步成为一项非常吸引人的活动。

当前，全国各地都在创新夜间消费业态，纷纷布局夜间漫步出游方式。“Night Walk”放松、休闲的沉浸体验，叠加夜市、城市灯光秀、夜间博物馆等场景，成为夜经济新亮点。如北京推出水立方、鸟巢、什刹海、相声场馆等夜间游线路，多家博物馆推出“夜间探索之旅”等。

商务部调查报告显示，城市居民60%以上的消费发生在夜间。因此，“夜间漫步”完全可以形成一条产业链。服务夜间出游人群的吃喝玩乐需求，必然要增加自动贩卖机、休闲服务区等设施；举办主题灯会、文化表演，可带动舞台设计、花灯制作等产业；便利交通、代客停车等服务也是城市夜游不可或缺的重要一环。面对消费需求和广阔市场，地方政府和企业如何抓住商机？

跨界融合，打造新体验。夏末秋初，山东济南、贵州安顺黄果树瀑布景区等纷纷开启夜游模式，文旅景区通过与灯光、音乐等元素融合，打造休闲放松的夜游体验，吸引了大批游客。跨界融合的夜游模式、声光影融合的沉浸体验，正成为消费新亮点。

关注年轻消费者，运用网络营销理念。夜间漫步是新生事物，具有时尚、休闲的特点，更受到年轻消费者喜爱。对此，旅行社、各景区应通过社交网络、网红直播等年轻人喜爱的方式进行推广。同时，聚焦年轻人爱好，组织夜间集体活动，如街头艺术、舞蹈派对等，吸引更多年轻人参与、交流、互动。

各地政府还要营造发展夜游经济的良好氛围。夜游经济主打沉浸式消费体验，涵盖餐饮娱乐、旅游、文化艺术等多个行业。相关部门要关注夜游经济质量，关注消费者在社交网络上的评价与反馈，针对吐槽问题进行快速响应和整改；还要针对夜游经济营业时间长的特点，提升安全保障、提供便捷服务，创造消费者满意的环境。

此外，夜间漫步正在全国快速推广，如何办出特色、增强吸引力，也是各地政府要破解的课题。在策划过程中，各地政府要找准定位，紧密结合地方特色，突出独特韵味，才能赢得市场。

夏秋之交，天气清爽，正是夜间漫步好时节。面对机遇，各地要做好管理，大胆闯、勇敢试，挖掘消费市场新亮点。