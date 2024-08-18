千余类进口商品亮相雪域高原

8月4日至8日，2024拉萨进口商品展览会在西藏会展中心举行。来自31个国家和地区的246家企业、600余名客商参展。商品涵盖工艺品、日用消费品、食品饮料、家居用品、文创用品、服饰配饰、电子产品等1000多个品类。拉萨市商务局数据显示，首届进口商品展览会共计接待市民游客近25万人次，展会期间实现销售收入1.05亿元。

尼泊尔、塞尔维亚、马来西亚、泰国、蒙古5个主题馆内，消费者络绎不绝。从山南市乃东区前来逛展的玉珍不一会儿便购买了大包小包的进口商品。

“家人都爱喝咖啡，趁着展会有这么多进口咖啡，正好买一些。”玉珍一边选购一边说，之前虽然通过网购买咖啡也很方便，但总感觉少了购物乐趣。这次逛展看到这么多来自全球各地的咖啡，要尽情享受一把。

拉萨市商务局党组书记蒋曦介绍，这是10多年来西藏规模最大的进口商品展，对拉萨打造面向南亚开放中心城市、推进外贸加快发展具有重要意义。

拉萨是西藏参与国家“一带一路”建设和孟中印缅经济走廊建设、面向南亚开放、接驳西部区域物流枢纽的重要通道。拉萨市市长王强介绍，近年来，拉萨积极推动对外贸易发展，深化与周边国家和地区的经贸往来，尤其是今年联合拉萨海关推出支持外贸提质增效的15条措施，建成投用首个跨境电商海外仓，实现“9810”业务开通运营，组织举办境内外展销推介，全力构建外贸产业发展生态圈，推动形成全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局。

展会现场，来自拉萨及周边地区的消费者消费热情高涨。家住拉萨市堆龙德庆区的单增白珍说：“在家门口就能买到国外产品，现场感受异国风情和多样文化，感觉特别好。”

近年来，拉萨甚至西藏城乡居民的年人均可支配收入保持较高增速，这也为消费水平的持续提升提供了可靠保障。今年上半年，拉萨全社会消费品零售总额达196.54亿元，同比增长4.3%。

因看重这里活跃的消费市场，很多商家纷纷在拉萨开设首店。今年，全聚德拉萨首店开业，翻台率在同品牌中居全国第五位。拉萨出台了一系列鼓励首发经济和促进消费的政策举措，举办进口商品展览会就是拉萨市商务局从居民消费需求出发，积极培育外贸新动能的重大举措之一。展会除了设置279个国际标准展位外，还设置了外贸综合服务、“拉萨好物”2个专题展区，总展出面积8000平方米。

来自马来西亚的联宏公司负责人王泽焱表示，没想到展会如此火爆。“希望以后能有更多类似参展机会，与拉萨消费者、采购商直接交流，扩大产品进出口。”王泽焱说。

近年来，拉萨深化拓展与世界各地全方位、多领域交流合作，先后与169个国家和地区建立贸易往来关系。拉萨市商务局副局长孙光耀介绍，今年上半年，拉萨进出口贸易额同比增长183%，占西藏的68%。当前，拉萨市积极畅通与世界各国之间的贸易关系，打造开放、融合、共享的进口商品展示、交易、沟通平台，以展兴贸、以贸促展，构建拉萨外贸发展新优势，让雪域古城成为投资兴业、对外开放的热土。