新茶饮竞争不能仅靠降价

□ 新茶饮仅依靠降价营销既不是长久之策，也不能充分满足市场需求。新茶饮品牌应把主业做深做细，不断寻找主营业务新增长点。

□ 聚焦消费者的健康需求，以健康原料和产品为核心，才是新茶饮企业赢得市场的利器。新茶饮市场在未来仍有着广阔的扩容空间和发展潜力，做好品控管理和提升消费体验还有很长的路要走。

近日，多家新茶饮品牌开始下调产品价格，纷纷推出9.9元甚至更低的优惠套餐活动。比如，茶颜悦色旗下的4款“习惯茶”零售产品价格从11.9元变成9.9元。古茗曾在7月份开展短期促销售活动，原叶鲜奶茶系列产品价格降至9.9元。此外，茶百道、沪上阿姨等新茶饮企业也通过饮品券、抽奖的方式，不断下调产品价格。

与此同时，不少新茶饮另辟蹊径，用低价策略挖掘早餐消费场景潜力。记者在走访奈雪的茶多家线下门店发现，目前的早餐菜单组合中，饮品依然是经典的纯茶、咖啡共3款，烘焙产品有7款，最低9.9元即可购买“紫薯芋泥双料包+饮品”组合，而以前“咖啡+烘焙”早餐组合要13元起。奈雪的茶有关负责人表示，新茶饮产品价格敏感度高，所以价格一定要亲民，10元至15元是较为合理的价格，而早餐品类的提供也力求简化消费者决策步骤，主打“线上下单”“即拿即走”“组合套餐”，以此精准匹配用户消费场景。

当前，现制茶饮市场参与者众多，新品牌也是层出不穷，扩张趋势不断加大。天眼查关联企业信息显示，截至目前，现存与新茶饮相关企业32.5万家，今年上半年新增注册相关企业约2万余家。新茶饮赛道竞争异常激烈，各品牌凭借不同模式和产品优势，通过细分市场、加大促销等方式留存拉新，以此适应消费市场的需求和变化。

总的来看，在新茶饮行业以价换量的背景下，9.9元促销活动已然演变成一场“价格战”。业内人士表示，新茶饮仅依靠降价营销既不是长久之策，也不能充分满足市场需求。新茶饮品牌应把主业做深做细，不断寻找主营业务新增长点。

相关研报显示，目前消费者在享受价格优惠的同时，也更加关注奶茶饮品的健康属性。近日，喜茶发布行业“四真七零”健康茶饮标准。即以“真茶、真奶、真果、真糖”为原料，全线产品符合“0奶精、0香精、0果葡糖浆、0植脂末、0氢化植物油、0反式脂肪酸、0速溶茶粉”的要求。喜茶有关负责人表示，通过标准，喜茶不仅为消费者作出健康承诺，也为消费者提供了健康茶饮消费指引，同时也将持续推动行业品质升级。

中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长吴佳表示，聚焦消费者的健康需求，以健康原料和产品为核心，才是新茶饮企业赢得市场的利器。新茶饮市场在未来仍有着广阔的扩容空间和发展潜力，做好品控管理和提升消费体验还有很长的路要走。