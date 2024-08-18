种牙市场乱象该整治了

随着集采的大力推进，种植牙价格大幅降低。然而，部分医疗机构却通过各种套路，想方设法让患者多掏钱。以“免费检查”“低价种牙”吸引患者，却在过程中变相加价；模糊、夸大患病情况，制造焦虑诱导消费；坏牙病牙一起拔，甚至哄着拔好牙……各种乱象防不胜防，规范种牙市场势在必行。

规范种牙市场，关键在于推进价格标准透明化。有关部门要围绕种植牙全流程做好价格调控和公开工作，建立价格透明化机制，为患者就医提供更多信息参考。同时，应督促医疗机构公开其服务价格、治疗方案和可能的风险，让患者在充分了解信息的基础上做出选择。

治理种牙市场乱象，监管不可缺位。既要从源头出发，制定严格的行业标准和定价规范，让监管有规可循；也要加大整治力度，对违规定价、变相收费的情况公开曝光、严厉打击，形成震慑。此外，还应建立便捷通畅的投诉举报渠道，鼓励社会各界参与监督举报，及时维护患者的合法权益。

种牙市场的乱象，还折射出种牙行业的发展难题。一些医疗机构习惯了过去高盈利的模式，没有及时转变经营方式，这无疑会加剧患者对种牙市场的不信任，影响行业口碑，最终损害的是整个行业的发展。

让种牙行业回归质量和服务，才能真正让更多老百姓受惠。伴随着各项惠民政策的落地，种牙行业也应摆脱过去粗放的模式，探索多样化经营，以合理的价格、高超的技术吸引患者，提供更多质量好、可信赖、能负担的口腔医疗服务。