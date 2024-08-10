法国小伙的就诊小作文走红：在中国看病太“丝滑”了

近日，一位在杭州工作的法国小伙Thibaut在社交平台上发布一篇《为什么中国的医院这么快》的帖子。这篇记录他就诊过程的文章在平台上迅速走红，点击量超过了2000万次。文中他用略显生硬的中文描述了在浙江省立同德医院就诊的“丝滑”过程，惹得网友纷纷评论，“有趣的灵魂，生硬的文字”“你的中文使我旋转，太令人兴奋了”。

Thibaut今年27岁，来自法国西部城市里尔。作为一名机械工程师，去年他得知杭州有公司正在招聘这方面的人才，又正好对这座美丽的城市充满向往，于是欣然前来。

不久前，Thibaut感觉身体有些乏力，于是来到了公司附近的浙江省立同德医院的全科门诊。全科医生为他开了血常规的检查单，Thibaut在采血中心抽血后，仅过了半小时便拿到了化验结果。医生表示，他的身体情况良好，或许就是工作有些辛苦劳累了，也没有开药，便让他回去好好休息。

这番“丝滑”的就医体验，让Thibaut倍感新奇，于是在社交平台有感而发写下了一篇小作文，文中写道：“这里吸血(抽血)只需要一分钟，结局(结果)出现只需要半个天(半天)，在法国，这将话费(耗费)一个周(一周)时间”。

在接受记者采访时Thibaut笑言，自己学中文有一段时间了，目前仍在努力中，不过交流和书写都还不是很流利，因此只能用有些蹩脚的中文来抒发心中情感，为中国高效的医疗服务点赞。

“在法国，我们一般的小毛病都会去诊所看，然后根据诊断医生建议患者到医院或其他机构进行额外检查。但要完成这些检查，或许需要等待数周甚至数月才能预约到。”Thibaut说。

除了对中国高效的就诊过程留下深刻印象，Thibaut还对中医产生了浓厚的兴趣。

在古色古香的中医诊室内，Thibaut第一次尝试了拔罐和推拿等中医技艺。现场，浙江省立同德医院针灸推拿科医师冯培培首先为Thibaut进行触诊查体。冯培培说，Thibaut的整体肌肉还是比较放松的，只是后项线、肩颈部和腰部的肌肉有点紧张，由此辨证为局部气滞血瘀有适应证，于是对其进行拔罐，以缓解肌肉紧张，达到通经活络、消除疲劳的效果。

“罐印颜色的深浅程度，代表着身体致病邪气的种类、病情的轻重、疾病虚实情况。留罐5分钟左右，Thibaut后背的罐印已经比较明显了，尤其是气滞血瘀的三处皮肤罐印暗红。这也说明，拔罐起到了一定的效果。”冯培培说。

“我是在一些大型比赛上看到，很多运动员的背上都有这些红点，有人说这是‘神秘的东方力量’，所以我一直挺好奇的。”Thibaut说，做完拔罐，背部果真轻松了很多。

葫芦灸、耳穴压豆、刮痧……Thibaut称，以后有机会还想来体验更多中医技艺。“不用吃药就能让身体变得好起来，我觉得这是一种很自然的(治疗)方式。”Thibaut说。