家政提质“加码”幸福生活

家政服务业已成为推动我国经济发展的重要力量，在多种因素的共同推动下，家政服务市场规模将保持平稳增长态势。

家政服务是朝阳产业，也是爱心工程。前不久印发的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，挖掘家政服务等基础消费潜力，优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

近年来，我国家政服务业市场规模持续扩大，从业人员不断增加；服务需求多元化，市场需求旺盛；服务质量逐步提升，政策支持不断加强。根据商务部服贸司和艾媒咨询发布的《2024年中国家政服务行业发展状况及消费洞察报告》，我国家政服务业市场规模保持快速增长，2023年市场规模达到11641亿元，预计2026年有望突破13000亿元；2012年到2023年我国家政服务业对国民经济的贡献度从0.25%上升至0.92%，提升近3倍。这些数据表明，家政服务业已成为推动我国经济发展的重要力量，在行业规范化发展、居民消费水平提高、市场对育儿和养老服务需求明显增加等因素的共同推动下，家政服务市场规模将保持平稳增长态势。

一系列关于家政服务消费的相关政策先后出台。例如，2019年国务院办公厅发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，提出36条具体政策，也被称为“家政36条”。国家发展改革委、人力资源社会保障部等部门也相继出台《关于推动家政进社区的指导意见》《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》等。人力资源社会保障部等七部门近期印发的《关于加强家政服务职业化建设的意见》，从完善家政服务职业标准体系、提升家政服务从业人员职业技能、加强家政服务专业化培养、优化家政服务从业人员职业评价等方面提出针对性举措，为家政服务业提升质效指出了标准与方向。

与此同时，在促进家政服务消费的过程中，依然存在一些短板弱项。比如，家政服务市场的供需矛盾导致服务质量参差不齐；缺乏统一标准，评价体系不健全；相关从业人员普遍受教育程度较低，专业培训不足，难以满足消费者需求。另外，政策落实不到位、支持力度不够、监管体系尚不完善等问题，也在一定程度上使得市场存在一些不规范、不合法的经营行为。解决这些问题，有赖于行业、企业及从业者协同发力，针对性施策，让优质家政服务“加码”幸福生活。

聚焦服务标准和信用体系，促进行业规范化发展。推进家政服务业标准体系建设，健全完善家政服务相关国家、行业标准，以先进标准引领其高质量发展。健全完善市场监管系统信用建设长效机制，推进家政服务行业信用体系建设，完善家政企业、服务人员信息档案和信用记录，推广“家政信用查”，推进家政服务员信用评级赋码，以自律管理提升行业发展质效。

注重数智化和品牌化发展，加快推动家政服务业深度转型。顺应并引领大数据时代服务行业的发展潮流，以物联网为依托，推动家政服务企业数字化、网络化、智能化，并在此基础上实现产品业态创新、服务模式创新、盈利模式创新。借助标准化、资本介入、品牌推广等途径，锚定跨区域经营、全方位服务、连锁式发展方向，推动企业扩大经营规模、降低经营成本、提升盈利水平，实现从“小作坊”式的服务中介机构向规模化、品牌化的家政服务业大企业转变。

增强从业人员素质，提升家政服务职业化水平。加强家政服务从业人员队伍建设，针对家政产教融合和从业人员职业培训两大关键，持续扩大高素质、专业化家政领域人才供给，加快提升从业人员职业化水平。营造家政服务从业人员工作的良好社会环境，推动家政从业中介制向员工制转型，保障家政从业人员权益，畅通家政从业人员职业发展通道，增强家政职业归属感和稳定性，加快打造专业的家政服务员“正规军”。加强职业宣传引导，破除职业歧视，提高从业人员及社会各界对家政服务行业的认可，吸引劳动者进入行业。