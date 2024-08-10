本报北京8月9日讯（记者吉亚矫）国新办9日就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会。商务部部长助理唐文弘表示，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，对服务消费发展作出全面、系统的部署，是今后一个时期我国服务消费高质量发展的重要指导性、纲领性文件。

《意见》指出，要通过创新服务消费场景、加强品牌培育、扩大服务业对外开放，增强服务消费动能，要加强服务消费监管、引导诚信合规经营、完善服务消费标准，优化服务消费环境，突出绿色、数字、健康消费，加快培育服务消费新增长点。

唐文弘表示，《意见》的特点是聚焦民生福祉，围绕餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游、教育体育、居住服务、健康服务等与人民群众生活密切相关的领域，提出务实举措。例如，提升餐饮服务品质，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”；指导制定家政服务公约，推行电子版“居家上门服务证”；加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；增开银发旅游专列，对车厢进行适老化、舒适化改造，丰富旅游线路和服务供给；鼓励有条件的物业企业与养老、托育、餐饮、家政等企业开展合作，发展“物业服务+生活服务”模式等。

国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威介绍，下一步，将把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手，充分发挥中央预算内投资等中央资金的引导和带动作用，积极支持服务消费重点领域发展。推进实施城市社区嵌入式服务设施建设工程，将生活服务嵌入到社区，更好满足群众“家门口”“楼底下”的优质普惠服务需求。打造龙头企业和服务品牌，以优质供给引领消费需求提质升级。

今年以来，假日旅游人潮涌动，消费活力加速释放。文旅消费融合发展更加深入，沉浸式体验、亲子研学、博物馆游等持续升温，跟着演出旅行、跟着赛事旅行，成为越来越多游客的选择。文化和旅游部产业发展司负责人马力表示，围绕《意见》提出的重点任务，文化和旅游部将从3个方面重点发力，发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用。在丰富消费惠民活动举措方面，鼓励各地制定实施景区门票优惠、文旅消费券、满减优惠等多样化惠民举措。在提升文旅产品供给质量方面，丰富数字文化产品供给，加快发展沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播、邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态。在优化文旅消费环境方面，开展文化和旅游领域大规模设备更新工作，提升文化和旅游项目建设运营水平和消费体验。

针对家政服务需求日益增多的情况，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，将推动扩大家政服务供给，鼓励更多农村转移就业人口从事家政服务，特别是让农村转移劳动力可以出得来、留得住、干得好。持续开展家政服务员技能升级行动，为家政服务员提供免费线上培训。商务部也将会同相关部门，进一步健全家政服务标准体系，推动制定关于家政服务领域高质量发展的国家标准。

服务消费涉及领域广，需要发挥部门、地方的合力。唐文弘介绍，商务部会同相关部门已经建立了促进服务消费发展工作协调机制。同时，结合开展“消费促进年”活动，围绕餐饮住宿、文旅娱乐、健康养老、教育体育、生活服务等重点领域，举办服务消费季系列促进消费活动，形成供给和需求两端发力、政策和平台双轮驱动的促进服务消费发展格局。